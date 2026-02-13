بعد تلقيه عروضا تركية وأمريكية.. مصدر مقرب من صلاح يكشف موقفه من الاتحاد السعودي

تجدد الجدل حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع تصاعد الحديث عن تلقيه عدة عروض خارجية خلال الفترة الماضية، انفتاحه على فكرة خوض تجربة جديدة.

وبحسب ما نقله موقع “الوئام” عن مصادر مقربة من محمد صلاح، فإن اللاعب تلقى عروضا من الدوريين الأمريكي والتركي، إلا أنه يميل إلى خوض تجربة في الدوري السعودي، لا سيما بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي اتحاد جدة.

كما ذكرت صحيفة “فوت ميركاتو” أن اللاعب بات منفتحا على فكرة الانتقال إلى دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين، مشيرة إلى أن وكيله رامي عباس بدأ بالفعل مفاوضات مع مسؤولي الاتحاد تمهيدا لإتمام الصفقة.

ويأتي تحرك نادي الاتحاد في ظل تغييرات كبيرة داخل صفوفه، بعد رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الهلال، والفرنسي الآخر نغولو كانتي إلى فنربخشة التركي، ومع اقتراب نهاية عقد البرازيلي فابينيو، وربط اسم موسى ديابي بالانتقال إلى إنتر ميلان.

