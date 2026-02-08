صلاح ومرموش يتصدران المشهد في قمة الجدل التحكيمي بين ليفربول ومان سيتي

خطف الثنائي المصري، محمد صلاح وعمر مرموش، الأضواء في الشوط الأول من “قمة البريميرليج” التي جمعت ليفربول ومانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يقتصر حضور النجمين على الصعيد الفني فحسب، بل كانا محوراً لأبرز اللقطات الجدلية التي أشعلت مدرجات “آنفيلد”.

بدأ اللقاء بضغط مكثف من جانب “السيتيزنز”، وكان عمر مرموش أحد أنشط عناصر الضيوف، حيث شكل خطورة مستمرة على مرمى الريدز. وفي الدقيقة 16، طالب مرموش بركلة جزاء إثر سقوطه بعد التحام قوي مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، إلا أن صافرة الحكم “كريج باوسون” أمرت باستمرار اللعب وسط احتجاجات من الجانب السماوي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، انتقل الجدل إلى منطقة جزاء مانشستر سيتي؛ حيث طالب محمد صلاح باحتساب ركلة جزاء لصالحه، مدعياً تعرضه للشد والعرقلة من البرتغالي برناردو سيلفا أثناء تنفيذ ركلة حرة، لكن قرار التحكيم جاء مماثلاً للحالة الأولى، ليبقى التعادل السلبي سيد الموقف.

بطاقة صفراء وصراع النقاط

رغم تألقه، نال مرموش بطاقة صفراء في الدقيقة 42 بعد تدخل على ريان جرافينبيرخ، مما عكس حالة التوتر والندية العالية في وسط الملعب. ومع انتهاء الشوط الأول بالبياض، تتعقد حسابات الفريقين في جدول الترتيب:

مانشستر سيتي : يسعى لتقليص فارق الـ9 نقاط مع آرسنال المتصدر (56 نقطة).

ليفربول: يقاتل لدخول المربع الذهبي، حيث يتواجد حالياً في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

الشوط الأول