تحديث توقع سعر الفضة اليوم 13-02-2026

استمر سعر المؤشر بالتصدي للضغوط السلبية ليحاول تأكيد سيطرة السيناريو الصاعد لتداولات الفترة الحالية لنلاحظ تجاوزه حاليا لمستوى 96.85 ومحاولة تسجيله لبعض المكاسب بتذبذبه قرب 97.05.

نذكر بأن السيناريو الصاعد قائم بشكل عام على استمرار تشكيل مستوى 96.40 للدعم الرئيسي, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة وصوله للأهداف الإيجابية والتي تتمركز حاليا قرب 97.20 و97.35 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.80 و 97.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع