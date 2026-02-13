نزول الدعم قبل الراتب 1447 لمستفيدي الدعم السكني

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 04:09 مساءً - هل يمكن نزول الدعم قبل الراتب لمستفيدي الدعم السكني؟ وما هي شروط التسجيل في دعم سكني؟ إذ تقدم حكومة المملكة العربية السعودية الكثير من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين من حيث التعليم والصحة والإسكان والكثير من الأصعدة الأخرى، ومبادرة سكني تعد واحدة من أهم هذه المبادرات التي سنتعرف اليوم من خلال موقع لحظات نيوز إلى كيفية التسجيل فيها وشروط التسجيل وموعد نزول الدعم الشهري.

نزول الدعم قبل الراتب لمستفيدي الدعم السكني

إن موعد نزول الدعم قبل الراتب لمستفيدي الدعم السكني هو يوم 24 من كل شهر ميلادي، حيث إن هذا الموعد يكون سابقًا لموعد تلقي الفرد لراتبه من قبل جهة العمل أو من الجهة الحكومية التي يستفيد منها في الدولة، وإذا صادف يوم 24 من أي شهر عطلة أو إجازة رسمية فإن يتم تقديم أو تأخير صرف الدعم لمدة يوم أو يومين.

اقرأ أيضًا: خطوات الحصول على دعم سكني

برنامج الدعم السكني

الدعم السكني هو واحد من البرامج التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية من خلال صندوق التنمية العقارية، وهذا البرنامج يهدف إلى تقديم دعم مادي شهري للمستفيدين الذين حصلوا على موافقة بالحصول على الدعم بعد التأكد من استيفاء شروط الاستحقاق لديهم.

كما أن الهدف الأول من هذا البرنامج هو رفع نسبة تمليك المنازل بين المواطنين، وجدير بالذكر أن هذا البرنامج وهذا الهدف بالتحديد يعد من أهم أهداف رؤية المملكة 2026 التي تسعى لزيادة نسبة امتلاك العقارات إلى 70%.

شروط الحصول على الدعم السكني

لكي يتمكن المستفيدون من الحصول على الدعم السكني يجب أن تستوفى بعض الشروط لديهم، وهي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة رب لأسرة كاملة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.

ألا يكون لدى المتقدم مالكًا لأي منزل على مدار الخمس سنوات الأخيرة قبل تقديم الطلب.

ألا يكون المتقدم قد حصل على أي دعم سكني آخر مقدم من الدولة.

اقرأ أيضًا: الحاسبه التقديريه حساب المواطن لحساب قيمة الدعم الجديد

طريقة التسجيل في الدعم السكني

بإمكان الراغبين في الحصول على دعم برنامج سكني أن يقوموا بالتسجيل في البرنامج إلكترونيًا باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة سكني “من هنا”.

النقر على أيقونة التسجيل في سكني. كتابة رقم الهوية الوطنية. كتابة تاريخ الميلاد. سيتلقى المستخدم رمزًا للتفعيل في رسالة نصية على هاتفه يجب إدخاله في المكان المخصص له. التحقق من صحة المعلومات المدخلة. إدراج عنوان البريد الإلكتروني. إنشاء كلمة مرور للحساب. كتابة رقم الهاتف. إدخال رمز التفعيل. النقر على زر التقديم. الاطلاع على الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها. النقر على إجابة سؤال نوع السكن الحالي. بعد التأكد من صحة البيانات يجب النقر على زر استكمال. الإجابة عن سؤال سبق لك أو لأحد من العائلة امتلاك صك ملكية منزل خلال الخمس سنوات الماضية؟ الإجابة عن سؤال هل سبق أن سكنت أو أحد أفراد العائلة من قبل خارج السعودية لمدة أكثر 365 يومًا؟ الإجابة عن سؤال هل يتوفر لدى العائلة أصول مالية تزيد عن 2 مليون ريال سعودي؟ عند استكمال الطلب وانتهاء التسجيل ستظهر رسالة تؤكد أن المستخدم مؤهل للحصول على الدعم. يجب أن يتم حجز موعد من خلال النقر على أيقونة منصة السوق الإلكتروني.

إن موعد نزول الدعم قبل الراتب لمستفيدي الدعم السكني كان متعمدًا، لكيلا تتأخر الأسر المستفيدة عن سداد ما عليها من التزامات وتفاديًا لتعرضهم لأي ضيقة مادية في حال التأخر.

أسئلة شائعة

كم الرقم الموحد لصندوق التنمية العقارية؟

920033321.

كم رقم تقديم الاعتراض في منصة سكني؟