كم نسبة الفائدة في بنك الاسكان؟ 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:15 مساءً - كم نسبة الفائدة في بنك الاسكان؟ وما هي امتيازات القروض السكنية بالنسبة لبنك الإسكان؟ تعد نسبة الفائدة التي يتم الحصول عليها من بنك الإسكان بسيطة، ويقد بنك الإسكان للتجارة والتمويل العديد من القروض لمختلف المجالات والنواحي، كما أن له عوائد تنافسية وفترات تقسيط كبيرة من أجل إراحة العملاء، من خلال جريدة لحظات نيوز تستطيع الاطلاع على فائدة بنك التعمير والإسكان.

كم نسبة الفائدة في بنك الاسكان

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة نسبة الفائدة في بنك الإسكان، حيث يوفر البرنامج العديد من البرامج الخاصة بالقروض وذلك بسبب الاختلافات الخاصة باستخدامها، ويقدم البنك قروضًا صناعية وإنتاجية، بالإضافة إلى قروض الأعمال والمركبات.

ونسبة سعر الفائدة في القروض التي يعطيها البنك سواء كانت شخصية أو سكنية أو سيارات فهي تختلف على حسب معدل دخل مقدم طلب القروض، ومعدل الفائدة على قروض بنك الإسكان بالنسبة للقروض السكنية والذي يتيح لك امتلاك منزل خاص بك، والسعر التنافسي للفائدة يبدأ ب 5.75%.

امتيازات القروض السكنية بالنسبة لبنك الإسكان

توجد الكثير من الامتيازات التي يقدمها بنك الإسكان مقارنة بأي قروض سكنية، وتتمثل تلك الامتيازات فيما يلي:

تصل فترات السداد ل 30 سنة وبها فترة سماح.

يمكن لأصحاب الدخل الحر والمغتربين الحصول على قرض.

في خلال السنة الأولى يمكن الحصول على بطاقة ائتمانية برسوم إصدار مجانية.

ليس هناك شرط لوجود كفيل.

يوجد علامة منح ائتمان بواقع 1 % وذلك في السنة الأولى ولمرة واحدة فقط.

تعد أسعار الفوائد مختلفة ابتداءً من 5.75 لعملاء الرواتب.

قد تصل فترات السماح في بعض الأحيان لـ 24 شهرًا، وذلك في حال كان التمويل بغرض البناء، أما إذا كان بغرض الشراء فإنها تصل إلى 6 أشهر.

تصل نسبة التمويل في البنك لـ 100 % من قيمة العقار التقديرية.

شروط الحصول على قرض من بنك الإسكان

هناك بعض الشروط التي وضعها بنك الإسكان من أجل الحصول على قرض بنك الإسكان، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

الحد الأدنى لمبلغ القرض 5000 دينار.

فترة السداد هي 12 شهر كحد أدنى.

يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة خدمة الشخص الطالب للقرض لا تقل عن 3 شهور.

الحد الأدنى للراتب 250 دينار.

ألا يقل عمر العميل عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 في نهاية تسديد آخر قسط.

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كم نسبة الفائدة في بنك الإسكان وذلك بسبب الامتيازات الكبيرة التي يقدمها البنك، والتي تجذب الكثير للحصول على قرض، ويجب أن تتوافر عدة شروط من أجل التقديم على قرض من بنك الإسكان.