شاهد بالفيديو.. في إطار مبادرتها لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة.. الفنانة إيمان الشريف تزور صاحب محل صغير بموقف شندي

أطلقت الفنانة السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, مبادرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك, لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة المتواجدة حالياً بالسودان, ظهرت في مقطع قامت بنشره حديثاً وهي تسجل زيارة لصاحب محل صغير بمدينة بحري.

إيمان الشريف, التقت بالرجل صاحب المشروع المكون من مطعم صغير للوجبات السريعة والعصائر, وطالبت جمهورها بزيارته في موقعه بموقف شندي, بمدينة بحري.

