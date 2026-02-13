أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر عمود ساخن كتبته الصحفية المعروفة سهير عبد الرحيم, هاجمت من خلال أحد زملائها الصحفيين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العمود الذي أعيد نشره جاء على خلفية تصريحات أطلقها الصحفي ضد القوات المسلحة. وجاء نص المقال الساخن للصحفية (كنت (تصلي) خلف البشير (من غير وضوء) .. وتضحك (بلا سبب) .. وتبكي إن رأيت على (وجهه حُزنًا) ..!! قد عُدّ كلبُ الصيد من الفرسان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر من أرشيف كتابات الصحفية سهير عبدالرحيم : (هذا الصحفي كان يصلي خلف البشير من غير وضوء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.