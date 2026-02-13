الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:15 مساءً - رابط وطريقة حجز موعد الاحوال المدنية خميس مشيط 1447

إن المسؤولين عن إدارة الأحوال المدنية داخل السعودية يسعون بصورة دائمة إلى تقديم كل ما قد يحتاج إليه المستفيد من خدمات من ضمنها حجز الموعد في مكتب الأحوال، وتداولت الأسئلة حول رابط وطريقة حجز موعد الاحوال المدنية خميس مشيط نتناولها عبر موقع لحظات نيوز، والخدمات التي يمكن حجز موعد لها.

رابط وطريقة حجز موعد الاحوال المدنية خميس مشيط

إن الخدمات الإلكترونية من ضمن أفضل الخدمات التي يمكن القيام بها الآن بكل سهولة، لذلك تقوم المديرية العامة للأحوال المدنية السعودية بتقديم معظم الخدمات إلكترونيًا، ومن ضمنها خدمات حجز المواعيد، حيث يمكن للمواطن الموجود في خميس مشيط حجز موعد الاحوال المدنية بسهولة عبر تطبيق الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى البوابة الرقمية أبشر حجز موعد في الأحوال المدنية مباشرةً “من هنا“. سجل معلومات المستفيد الشخصية المطلوبة (رقم الهوية، أو الإقامة للمستفيد، ونوع التقويم هجري أو ميلادي، وتاريخ الميلاد، الرمز المرئي). اضغط على ايقونة التحقق من بياناتي. قم باختيار الانتقال إلى خدمة المواعيد. اختر قسم حجز موعد جديد. حدد خدمة من ضمن خدمات الأحوال التي يريد المستفيد حجز موعد لها، ويجب ألا تتخطى عدد 5 خدمات في الموعد الواحد بحد أقصى. قم بتسجيل بيانات الموعد (المنطقة جدة، ومكتب الأحوال، أو فرع الأحوال المدنية). اختر موعد يناسب المستفيد من المواعيد المتاحة على المنصة. اضغط تأكيد بيانات الموعد بعد الاطلاع على المعلومات.

اقرأ أيضًا: طريقة تفويض استلام بطاقة الأحوال المدنية خطوات حجز موعد استلام بطاقة الأحوال

الخدمات التي يمكن حجز موعد لها خميس مشيط

إن خميس مشيط من المناطق المهمة في السعودية والتي تهتم بها المديرية العامة للأحوال المدنية، حيث إنها تقدم خدمة حجز المواعيد بكل سهولة بشكل إلكتروني، ومن الخدمات التي يمكن حجز موعد لها التي تتشكل مما يلي:

إصدار شهادة ميلاد بديلة عن التالفة أو المفقودة.

استخراج وتجديد بطاقة هوية.

توثيق عقد الزواج.

إصدار وثيقة عقد الطلاق.

خدمة الاتصال المرئي.

إصدار بدل تالف بطاقة الهوية الوطنية.

توثيق وثيقة شهاد ميلاد.

إصدار وثيقة ميلاد سعودي تمت خارج المملكة.

توثيق وثيقة زواج سعودي من أجنبية.

استخراج بدل تالف أو بدل فاقد شهادة الوفاة.

إن خدمات الأحوال المدنية من ضمن أكثر الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين داخل السعودية، وتعد من أكثر الخدمات استخدامًا خدمة حجز موعد بالأحوال المدنية بخميس مشيط التي عرضناها وما يتعلق بها من خدمات يمكن حجزها.