فاجأ الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, جمهوره بعمل فني جديد, تم إطلاقه بعد أيام من إكماله مراسم زفافه الأسطوري بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الأغنية الجديدة التي تم تدشينها حملت اسم (زارتني الملائكة), وهي من كلمات وألحان الشاعر أحمد البلال. الجدير بالذكر أن المطرب مأمون سوار الدهب, كانت قد تزوج مؤخراً من الحسناء “حنين”, إبنة أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنان مأمون سوار الدهب بعد زواجه: (زارتني الملائكة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.