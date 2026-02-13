- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 13-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-13 12:11PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف وحذر على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل من ذلك يستمر الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد أي محاولات تعافي للسعر على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.