تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 13-02-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف وحذر على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل من ذلك يستمر الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد أي محاولات تعافي للسعر على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.