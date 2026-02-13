الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم

سيرت إدارة الشرطة المجتمعية بولاية سنار قافلة دعم وإسناد متجهة إلى الإدارة العامة للشرطة المجتمعية بولاية الخرطوم، دعماً للتكايا الرمضانية التي تُقام خلال شهر رمضان المعظم.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن القافلة تأتي في إطار برنامج تكافلي يستهدف تقديم الوجبات ووجبات الإفطار للصائمين من القوات النظامية والمواطنين، بما يسهم في تعزيز قيم التضامن الإجتماعي وترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي الشامل.

وقال العقيد شرطة حمزة جلال الدين، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بولاية سنار في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن المبادرة تجسد نهج الشرطة المجتمعية القائم على الشراكة الفاعلة مع المجتمع، مؤكداً أن القافلة تم تنفيذها بجهود مشتركة وتنسيق بين الإدارة ومساعد المدير للجهود المجتمعية الشيخ أحمد حمد النيل الحبيب إلى جانب اللجان المجتمعية المنتشرة بالولاية.

وأشاد جلال الدين بالدور المحوري الذي تقوم به القيادات المجتمعية في دعم برامج الشرطة المجتمعية، مثمناً إسهاماتهم المستمرة في إنجاح المبادرات ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

من جانبه، أكد مساعد المدير للجهود المجتمعية الشيخ أحمد حمد النيل إستمرار تسيير القوافل الداعمة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إسناد القوات النظامية وتعزيز روح التكافل بين الولايات، خاصة في المواسم ذات الطابع الديني والإجتماعي.

بدوره، ثمّن اللواء شرطة عبد اللطيف عوض بلام، مدير شرطة ولاية سنار، الجهود التي تبذلها إدارة الشرطة المجتمعية، مشيراً إلى أن أدوارها المتعاظمة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الإستقرار المجتمعي وبناء جسور الثقة بين الشرطة والمواطنين.

وتعكس هذه المبادرة تنامي دور الشرطة المجتمعية في السودان كفاعل إنساني وإجتماعي إلى جانب دورها الأمني، في ظل توجهات تهدف إلى ترسيخ مفهوم الأمن الوقائي القائم على الشراكة المجتمعية والمسؤولية المشتركة.

