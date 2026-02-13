أشعلت الفنانة السودانية, الحسناء مونيكا روبرت, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في صور تم تداولها حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حسناء الفن السوداني, ظهرت في جلسة تصوير من مقر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة. صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, اشتعلت بتعليقات الجمهور على صور المطربة مونيكا, والتي لم تخلو من الغزل من قبل المعليقن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.