شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 13-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-13 12:17PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات تتسم بالتذبذب وتميل نحو الصعود الحذر على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بها، ولكن بالرغم من ذلك يظل السعر يعاني من الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.