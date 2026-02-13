الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:03 مساءً - طريقة اصدار تأشيرة الخروج والعودة في ابشر

ما هي طريقة اصدار تأشيرة الخروج والعودة في ابشر؟ وكيف احصل على تأشيرة الخروج والعودة بسرعة؟ أصبح الآن استخراج أي وثيقة رسمية يتم بطريقة سريعة ومباشرة ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية، واليوم نتعرف على طريقة إصدار التأشيرة وكل ما تحتاجه إلى استخراجها من خلال موقع لحظات نيوز.

طريقة اصدار تأشيرة الخروج والعودة في ابشر

الكثير من المقيمين يحتاجون إلى استخراج تأشيرات لذويهم أو لأنفسهم، لذلك وفرت عليهم المملكة العربية السعودية الوقت والمجهود وأصبحت الخدمة تقدم إلكترونيًا وهذا وفقًا إلى ما يتماشى مع رؤية 2030، وأعلنت المديرية العامة للجوزات أن الخطوات القادمة هي التي يجب إجراؤها لإصدار تأشيرة الخروج والعودة: