ما هي طريقة اصدار تأشيرة الخروج والعودة في ابشر؟ وكيف احصل على تأشيرة الخروج والعودة بسرعة؟ أصبح الآن استخراج أي وثيقة رسمية يتم بطريقة سريعة ومباشرة ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية، واليوم نتعرف على طريقة إصدار التأشيرة وكل ما تحتاجه إلى استخراجها من خلال موقع لحظات نيوز.
طريقة اصدار تأشيرة الخروج والعودة في ابشر
الكثير من المقيمين يحتاجون إلى استخراج تأشيرات لذويهم أو لأنفسهم، لذلك وفرت عليهم المملكة العربية السعودية الوقت والمجهود وأصبحت الخدمة تقدم إلكترونيًا وهذا وفقًا إلى ما يتماشى مع رؤية 2030، وأعلنت المديرية العامة للجوزات أن الخطوات القادمة هي التي يجب إجراؤها لإصدار تأشيرة الخروج والعودة:
- الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية “”.
- اضغط على خانة أفراد.
- اعمل على تسجيل الدخول في المنصة.
- انقر على أفراد الأسرة.
- اختر من الأيقونات المعروضة أمامك تأشيرة الخروج والعودة.
- تأكد من المعلومات التي تريدها.
طرق التواصل مع منصة أبشر
وفرت المملكة العربية السعودية خدمة عملاء متاحة للتواصل مع الأشخاص التي تواجههم مشكلة مع أبشر، أو يريدون الاستعلام عن شيء محدد، والوصول إلى فريق خدمة العملاء يكون من خلال:
للتواصل هاتفيًا 920020405 تحميل التطبيق للأندرويد “من هنا“ تحميل التطبيق الآيفون “من هنا“ تحميل التطبيق لهواوي “من هنا“ للتواصل من خلال الفيس بوك “من هنا“ للتواصل من خلال حساب تويتر “من هنا“
وفرت المملكة العربية الكثير من التسهيلات للحصول على تأشيرات تأشيرة الخروج والعودة وهذا ما جعل المقيمين في المملكة العربية السعودية يشعرون بارتياح أكثر، إلى جانب توفير مجهود أكبر عليهم، وهذا لكون استقدام الأسر فيما سبق كان يتطلب القيام بالكثير من الجُهد.
أسلة شائعة
متى يبدأ سريان تأشيرة الخروج والعودة؟
إذا كانت 60 فأكثر، فهي متاحة للسفر بعد 3 شهور من تاريخ الإصدار.
ماذا يحدث اذا انتهت تاشيرة الخروج والعودة؟
يجب أن يخرج من الأراضي السعودية وإلا ستلغى التأشيرة ويغرم.