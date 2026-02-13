طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئيا أحياناً، ورطباً ليلاً، وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:21، والجزرالأول عند الساعة 18:37.

بحر عمان خفيف. وسيحدث المد الأول عند الساعه 21:15 والمد الثاني عند الساعة 07:57، والجزر الأول عند الساعة 14:04 والمد الثاني عند الساعة 03:09.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 18 80 20

دبي 30 20 85 30

الشارقة 31 15 85 25

عجمان 24 20 90 30

أم القيوين 28 15 85 30

رأس الخيمة 31 14 85 25

الفجيرة 26 21 85 25

العـين 31 15 60 15

ليوا 32 15 70 15

الرويس 31 16 80 45

السلع 32 15 85 50

دلـمـا 29 19 85 70

طنب الكبرى / الصغرى 26 19 80 65

أبو موسى 26 19 80 65.