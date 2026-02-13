افضل شركة تنظيف مكيفات سبليت بالرياض 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:15 مساءً - افضل شركة تنظيف مكيفات سبليت بالرياض تعتبر من الأشياء الهامة لدى الكثير من المواطنين والمقيمين في مدينة الرياض، حيث إن ذلك يتناسب مع المناخ الخاص بالمملكة العربية السعودية، والتي تحتاج إلى المكيفات بشكل دائم، لذلك سوف نتمكن من خلال موقع لحظات نيوز من التعرف على أفضل شركات تنظيف مكيفات سبليت في العاصمة الرياض.

يمكننا أن نتعرف من خلال الفقرات التالية على أفضل الشركات المتخصصة في تنظيف المكيفات في الرياض من خلال الفقرات التالية:

1- شركة الرائع السعودي

تعتبر شركة الرائع السعودي واحدة من أهم الشركات في مجال التنظيف المنزلي في الرياض، يمكننا التعرف عليها بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:

تمتلك الشركة مجموعة مميزة من الفنيين، الذين لديهم القدرة على فك المكيف وتنظيفه بشكل احترافي مع العمل على المحافظة عليه.

يعمل الفنيون على إتمام عملية التنظيف بشكل آمن دون وقوع أي ضرر بالوحدة.

تعتبر شركة الرائع السعودي واحدة من أفضل الشركات من الناحية السعرية، حيث تبدأ عملية التنظيف من مبلغ 13 ريال إلى 20 ريال سعودي، طبقًا لحجم المكيف وإعداده في الوحدة.

يمكنك التواصل مع شركة الرائع السعودي على الرقم 0550706093.

2- شركة الرحمة لتنظيف المكيفات

تعتبر شركة الرحمة هي الأخرى واحدة من أهم الشركات في مجال تنظيف المكيفات، يمكننا التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

تعمل الشركة على تقديم خدمات غسيل المكيف من الداخل والخارج.

كذلك من خلال عملية التنظيف تعمل على عمل عملية الصيانة، وتبديل الأجزاء التي تحتاج إلى تغيير.

يمكن لك إتمام عملية تركيب مكيف جديد من خلال شركة الرحمة.

تعمل على توفير عدد من العمالة الفليبينية المتخصصة في ذلك المجال، ومن المعروف على ذلك النوع من العمالة إنها محترفة في ذلك المجال.

تعمل الشركة أيضًا على تقديم مجموعة من العروض المميزة عند تنظيف أعداد كبيرة من المكيفات.

تقوم الشركة بتقديم خدماتها في جميع أنحاء المملكة.

يمكنك التواصل مع شركة الرحمة على الرقم 0550070601.

تعتبر المكيفات من أهم الأجهزة المنزلية في المملكة التي لا غنى عنها، لذلك يجب على كل من لديه تلك الأجهزة، العمل على الحفاظ على نظافتها بشكل جيد، وكذلك العمل على تقديم الصيانة الدورية التي تحتاجها، منعًا لوقع أي مشكلات مستقبلية.