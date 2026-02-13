الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:19 صباحاً - ما هي كيفية الحصول على قرض شخصي بدون رسوم للرجال والنساء؟ وما هي شروط الحصول على تمويل الأسرة؟ إذ تعمل الكثير من الهيئات والمنظمات في المملكة العربية السعودية على توفير الدعم الكبير للمواطنين السعوديين، وتعد أهم صور الدعم التي توفرها البنوك السعودية هو القرض الشخصي بدون رسوم والذي نوضح تفاصيله من خلال موقع لحظات نيوز.

كيفية الحصول على قرض شخصي بدون رسوم للرجال والنساء

توجد العديد من البنوك السعودية في المملكة التي تعمل على توفير الدعم الكبير للمواطنين، وذلك من خلال توفير قرض التمويل الشخصي للأفراد بدون رسوم سداد، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية” من هنا”. اختيار خدمة التمويل الشخصي. كتابة كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل (اسم الفرد المتقدم – رقم الهوية الوطنية – محل السكن – عدد الأفراد في الأسرة). يتم النقر على أيقونة إرسال بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة. في حالة الموافقة على طلب التمويل يتم استلام رسالة نصية تفيد بقبول الطلب.

شروط الحصول على قرض التمويل الشخصي بدون رسوم

ضمن التعرف على كيفية الحصول على قرض شخصي بدون رسوم للرجال والنساء، يمكن التعرف أيضًا على الشروط المحددة من أجل الحصول على قرض التمويل الشخصي، والتي تتمثل فيما يلي:

يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يكون العمر المتاح للحصول على القرض من 18 عام حتى 65 عام.

يمكن الحصول على القرض في حالات الأرامل والمطلقات.

يشترط ألا يتخطى الراتب الشهري للفرد 14.500 ريال سعودي.

في حالة الموظفين العاملين بالقطاع العام يحتاج مقدم القرض إلى كفيل.

في حالات الموظفين التابعين للقطاع الحكومي لا يحتاج الفرد إلى كفيل.

في حالات الاستفسار يمكن التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية عبر رقم الهاتف الآتي: 920008002.

كم تصل قيمة القرض الشخصي

بعد عرض كيفية الحصول على قرض شخصي بدون رسوم للرجال والنساء والشروط المحددة من أجل الحصول على قرض التمويل الشخصي، يمكن التعرف أيضًا على قيمة القرض المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، والتي تتمثل فيما يلي:

في حالة المواطنين من عمر 60 عام إلى 65 عام يكون القرض المقدم من البنك 30 ألف ريال سعودي.

تصل قيمة القرض المقدم في حالات العمر من 66 عامًا إلى 70 عامًا إلى 18.000 ريال سعودي.

طرق التواصل المختلفة لبنك التنمية الاجتماعية

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم البنوك السعودية والتي توفر العديد من الخدمات الاجتماعية والدعم الكبير للمواطنين، كما يوفر البنك عدد من طرق التواصل الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تسهل الكثير على العملاء والمواطنين وتتمثل طرق التواصل فيما يلي:

تضم المملكة العربية السعودية العديد من البنوك، والتي توفر عدد من الخدمات الإلكترونية والاجتماعية للمواطنين، ويعد بنك التنمية أحد أهم البنوك الاجتماعية التي توفر الحصول على قرض التمويل الشخصي للرجال والنساء بدون رسوم.

أسئلة شائعة

متى يسقط الاسم من سمة بعد السداد؟

يمكن أن يسقط الاسم في حالة التعثر بعد السداد لمدة 5 سنوات.

ما هو سبب رفض التمويل؟

يمكن رفض التمويل عندما تزيد نسبة الدين عن الدخل الخاص بالفرد.