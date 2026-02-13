موعد حلول شهر رمضان رسميًا في التاريخ الميلادي بالسعودية 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:15 مساءً - يوجد هناك الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة الموعد الرسمي لحلول شهر رمضان في التاريخ الميلادي لهذا العام، هذا الشهر الكريم الذي يعتبر من أفضل الشهور عند المسلمين وينتظره الكثير حتى يقوم بممارسة الشعائر المختلفة للدين الحنيف، بالإضافة إلى الرغبة في التقرب إلى الخالق حتى نحصل بذلك على التوبة والمغفرة خلال هذا الشهر، ويوجد أيضًا الكثير من التجهيزات الأخرى التي تتعلق بهذا الشهر لذلك يجب معرفة الموعد الرسمي له.

استمرار الدراسة في شهر رمضان لهذا العام 1447

لقد قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بنقل العديد من الاستفسارات والأسئلة عن استمرار الدراسة خلال الشهر المبارك، لذلك أكدت تلك الوزارة بصورة رسمية على أن وقف الدراسة في شهر رمضان من الشائعات التي تم نشرها مؤخرًا، لأنه لم يتم إصدار قرار بذلك بصفة رسمية، لذلك وفقًا لما جاء في التقويم الدراسي فإنه سوف تستمر هذه الدراسة إلى يوم الثامن عشر من الشهر الكريم ثم تبدأ بعد ذلك الإجازة الرسمية لعيد الفطر حتى يوم السادس من شهر شوال لهذا العام.اتفرج أيضًا: شروط القبول في حساب المواطن للأرملة 1447 وخطوات التسجيل

موعد حلول شهر رمضان بالتاريخ الميلادي

يعتبر شهر رمضان من الشهور المفضلة الهجرية التي يشتاق إليها المسلمين في كافة أنحاء العالم، ومن الجدير بالذكر أن شهر رمضان يأتي دوره التاسع من الشهور الهجرية ويبلغ 30 يوم، أما عن العام الميلادي فسوف يوافق الشهر الكريم يوم الاثنين 11 من شهر مارس لهذا العام الميلادي، كما أنه سوف ينتهي في يوم الثلاثاء الذي يوافق 9 من شهر أبريل لهذا العام.

عدد أيام الدراسة في شهر رمضان 1447

لقد انتشر الكثير من الشائعات في الآونة الأخيرة عن تعطيل الدراسة في شهر رمضان الكريم بالمملكة السعودية، ولقد تم تكذيب تلك الأخبار والإجابة عن التساؤلات حول العدد المحدد في أيام الدراسة في هذا الشهر، حيث أنه سوف تستمر مدة الدراسة إلى يوم 18 من الشهر الكريم وذلك وفقًا لما جاء في التقويم الدراسي، وسوف يحصل الطلاب في تلك المدة على عدد أربع أيام فقط إجازة أسبوعية، ليكون عدد أيام الدراسة في شهر رمضان هو 14 يوم.