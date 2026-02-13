شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)

وثق مطرب سوداني, شاب للحظة وصوله العاصمة الخرطوم, عبر مطار الخرطوم, الدولي, الذي بدأ في استقبالات الرحلات الجوية القادمة من مطار بورتسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر الفنان صديق عمر, مقطع فيديو للحظة وصوله الخرطوم, على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأظهر المقطع الشكل الأنيق والجميل لصالة الوصول بمطار الخرطوم, بعد أعمال الصيانة التي شهدتها مؤخراً بعد أن تعرضت للدمار بسبب الحرب. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دعا الفنان صديق عمر, أبناء الوطن بالعودة لتعمير البلد, وقال في جزء من حديثه: (البلد بتعمر بأهلها وناسها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

