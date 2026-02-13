تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-02-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، نجح خلالها من تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في إشارة واضحة إلى تراجع سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، خاصة مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص فرص السعر من تمديد تلك المكاسب اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير.