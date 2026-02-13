الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-13 12:06PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الفضة (SILVER) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، نجح خلالها من تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في إشارة واضحة إلى تراجع سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، خاصة مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص فرص السعر من تمديد تلك المكاسب اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

