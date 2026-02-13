الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 04:09 مساءً - فورى نقدي وبدون تحويل الراتب أحصل على تمويلك بإيداع نقدي هو أكثر أنواع التمويلات الشخصية التي يبحث عنها المواطنون في المملكة العربية السعودية، حيث إن غالبية التمويلات الشخصية تشترط أن يتم تحويل الراتب الشهري الخاص بالمستفيد تلقائيًا للبنك لخصم قيمة أقساط القرض المستحقة شهريًا، إلا أنه توجد فرص للحصول على هذا التمويل بشكل فوري دون الحاجة لتحويل الراتب، وسنتعرف إلى كيفية ذلك عبر موقع لحظات نيوز.

فورى نقدي وبدون تحويل الراتب أحصل على تمويلك بإيداع نقدي

يسعى الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية إلى الحصول على تمويل فوري نقدي دون الاضطرار إلى تحويل الراتب كل شهر إلى البنك، وذلك في ظل وجود شروط سلسة وبسيطة بطريقة إلكترونية أو عادية مباشرة عبر منصة سلفة الإلكترونية.

طريقة الحصول على تمويل شخصي بدون راتب من منصة سلفة

منصة سلفة تعد أفضل المنصات الإلكترونية التي تقدم فورى نقدي وبدون تحويل الراتب أحصل على تمويلك بإيداع نقدي، ويمكن التقديم للحصول على التمويل من خلالها باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط منصة سلفة الرئيسية “من هنا”. من الشريط العلوي في الصفحة الرئيسية يتم النقر على خيار تمويل شخصي. سينتقل الموقع بالمستخدم إلى صفحة جديدة. النقر على أيقونة طلب تمويل.

سينتقل الموقع بالمستخدم إلى صفحة أخرى جديدة خاصة بإدخال البيانات. كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المسجل في بوابة أبشر. إدخال عنوان البريد الإلكتروني. تعيين كلمة مرور جديدة. الاطلاع على الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها. النقر على زر استكمال التسجيل.

شروط الحصول على التمويل الشخصي في السعودية

وضعت منصة سلفة شروطًا يجب أن تستوفى لدى المتقدم للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلالها، وهذه الشروط تحددت فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام وألا يزيد عن 60 عام.

ألا يكون راتب المتقدم الشهري أقل من 4 آلاف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم مقيدًا لدى جهة عمله من فترة لا تقل عن 90 يوم.

أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني.

مميزات الحصول على تمويل منصة سلفة

إن الحصول على تمويل من منصة سلفة الإلكترونية له مميزات كثيرة ومتعددة بالنسبة إلى المستفيدين، ومن أهم هذه المميزات الآتي:

مبلغ التمويل يخضع لإشراف البنك المركزي بصيغة إسلامية تتناسب مع أحكام الشريعة.

لا يفرض على المستفيد أن يحول راتبه الشهري لكي يستفيد من خدمة التمويل.

يبدأ مبلغ التمويل من 1000 ريال سعودي كحد أدنى، ويصل إلى 5 آلاف ريال سعودي كحد أقصى.

توفير خيارات كثيرة للسداد بما يتناسب مع جميع العملاء.

تصل فترة السداد إلى 6 أشهر بالالتزام بأقساط شهرية بسيطة ومجدولة بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل والتزاماته المالية.

التمويل متاح بهامش ربحي تنافسي.

الموافقة الفورية من المنصة على طلب الحصول على التمويل دون الحاجة لتحويل الراتب.

طرق التواصل مع منصة سلفة

يمكن للراغبين في الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية أن يستعلموا عن أي تفاصيل أخرى من خلال إحدى طرق التواصل التي طرحتها للمستخدمين، وهي:

الاتصال على رقم الهاتف الموحد 8001111907، يوميًا من الأحد إلى الخميس بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

زيارة الموقع الرسمي لمنصة سلفة “من هنا”.

التواصل عبر نموذج التواصل الإلكتروني “من هنا“.

إن الحصول على تمويل فورى نقدي وبدون تحويل الراتب أحصل على تمويلك بإيداع نقدي من خلال منصة سلفة مناسب جدًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى تمويل شخصي بسيط.

