بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام: تقديم الخدمات الطبية الرائدة في المنطقة

بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يعد واحدًا من أهم بنوك الدم في مستشفيات المملكة العربية السعودية، وذلك لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى والمصابين بأمراض وإصابات مختلفة لإنقاذهم وتحسين حالتهم الصحية، وسنتعرف إلى هذا البنك عن كثب من خلال موقع لحظات نيوز.

بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

يعمل بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي على توفير احتياجات المرضى المصابين بأمراض مختلفة من الدم، وذلك لإنقاذ حياتهم ومساعدتهم في التحسن وهذا أمر ينطبق على جميع الفئات العمرية التي تحرص المستشفى كل الحرص على توفير ما تحتاج له هذه الحالات المختلفة من كميات دم بمعدل شبه يومي.

التبرع بالدم لدى مستشفى الملك فهد

يتضمن بنك الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي على مكونات دم آمنة جدًا لجميع المرضى في المستشفى، وذلك لأنها تستخدم أحدث التقنيات كما أنه يدعم كافة برامج الأبحاث والتثقيف المختلفة.

هذا إلى جانب أنه يوفر المعرفة والدعم لكل من يعمل في المجال الطبي وغير الطبي داخل المستشفى ويقدم الخدمات ذات الصلة بجمع منتجات الدم وتخزينها ومعالجتها ونقلها، ويلتزم بنك الدم في المستشفى باللوائح والمعايير التي تضعها الجهات المختصة وهي:

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

اللجنة الدولية المشتركة (JCI).

الرابطة الأمريكية لبنك الدم (AABB).

كلية الأطباء الأمريكية CAP)).

متطلبات التبرع في بنك الدم مستشفى الملك فيصل

حدد بنك الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي المتطلبات التي يجب أن تراعى من قبل الراغبين في التبرع بالدم وهي:

بطاقة الهوية الوطنية بالنسبة إلى المواطنين أو بطاقة الإقامة للوافدين.

ألا يقل العمر عن 17 عام.

ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلو جرام.

الصحة الجيدة.

ألا يقل معدل الهيموجلوبين في الدم عن 12.5.

تستغرق عملية التبرع بالدم حوالي 45 دقيقة.

فصائل الدم المطلوبة في بنك الدم مستشفى الملك فيصل

حدد بنك الدم الفصائل التي يحتاج للتبرع بها وهي:

نوع الفصيلة عدد المتبرعين المطلوب O 100 A 50 B 50 AB 5 O+ 100

مواعيد العمل في بنك الدم بمستشفى الملك فيصل

يعمل بنك الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي يوميًا من الأحد إلى الخميس بدءًا من الساعة 7.30 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، والدخول يكون من مدخل البوابة الرئيسية، ويمكن الاستعلام من خلال الاتصال على أحد هذه الأرقام:

0114424279.

0114427222.

يعمل بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام طيلة الوقت على توفير كل ما تحتاج إليه الحالات المختلفة من الدم مهما كانت الكمية المطلوبة كبيرة.