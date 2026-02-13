الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 04:09 مساءً - أعطِ بسخاء، وساعد المحتاجين.. أرقام واتساب جمعيات خيرية بالمملكة

توفر العديد من الجمعيات الخيرية بعض الخدمات في حالة رغبتك في التبرع أو الاستفادة..إليك ارقام واتساب جمعيات خيرية بالمملكة التي تم اعتمادها في الدولة لتقديم المساعدات المختلفة لكل من النساء والرجال، حيث سنعرض عبر جريدة لحظات نيوز أرقأم أهم وأشهر الجمعيات الخيرية في السعودية.

أرقام واتساب جمعيات خيرية بالمملكة

يسعى العديد من المواطنين في السعودية في البحث عن الجمعيات الخيرية التي يمكن من خلالها التبرع إليها وتقديم المساعدات إلى المحتاجين، وسوف نعرض أهم الجمعيات ورقم التواصل معها ومنها:

1- أسماء الجمعيات الخيرية المعتمدة في الرياض

توجد في العاصمة السعودية الرياض مجموعة من الجمعيات الخيرية التي من أبرزها الآتي:

جمعية النهضة النسائية الخيرية: نشأت في الرياض على يد عفت الثنيان زوجة الملك فيصل عام 1962 حيث تقوم بأعمال الخير، تهدف جمعية النهضة النسائية وإنشاء المشروعات التي تساهم في مساعدة النساء، ويمكن التواصل مع الجمعية على الرقم 920010816 .

عملت على تقليل عدد غير المكفولين من أيتام الرياض من 3915 من الأطفال من أصل 33802 طفل يتيم جمع التبرعات والكفلاء لكفل باقي أيتام الرياض، حيث يمكن التواصل مع الجمعية على الرقم . جمعية البر الخيرية بأم الدوم: تسعى إلى دعم المحتاج بالدرجة الأولى فهي جمعية خيرية غير ربحية تسلط الضوء على المحتاجين، وتعمل على دعمهم من بعد إشراف لجنة على الحالة وتعتبر الجمعية رسمية ومرخصة برقم 413، ويمكن التواصل معها على الرقم 0507036999.

2- أرقام الجمعيات الخيرية المعتمدة في المدينة المنورة

توجد في المدينة المنورة العديد من الجمعيات الخيرية المعتمدة والتي توفر الكثير من الخدمات المميزة والتي تتمثل في الآتي:

جمعية البر بالمدينة المنورة: تعد من أكثر الجمعيات الخيرية شهرة حيث أنها من أقدم الجمعيات على مستوى المملكة تم إنشائها 1379 وكان يطلق عليها اسم صندوق البر ليتم تعديلها إلى جمعية البر بالمدينة المنورة وترخيصها برقم (22) ومن الجمعيات الأكثر موثوقية وتقدم أعمال الخير والتبرعات، ويمكن التواصل معها على الرقم 0148386961.

أرقام واتساب جمعيات خيرية في جدة

في إطار معرفة ارقام واتساب جمعيات خيرية بالمملكة، سوف نعرض أرقام التواصل مع بعض الجمعيات الخيرية في جدة والتي تتمثل في الآتي:

جمعية البر الخيرية: 0126435353.

جمعية الشباب الخيرية: 0126619391.

جمعية التعاون الخيرية: 0126726101.

جمعية الاحسان الخيرية: 0126655335.

مركز الأمير سلطان الاجتماعي: 0122631301.

أشهر الجمعيات الخيرية في السعودية

توجد العديد من الجمعيات الخيرية المشهورة في المملكة العربية السعودية والتي منها الآتي:

اسم الجمعية العنوان رقم التواصل الجمعية النسائية الخيرية الأولى بالسعودية جدة خلف مبنى التلفزيون، النزلة 0096626369891 جمعية البر في مكة المكرمة جمعية البر في مكة المكرمة 025341730 جمعية إبصار الخيرية بالسعودية أمام برج الرمال، حي الأندلس، شارع التحلية 00966126611441 جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بالسعودية إسحاق قارئ، حي النعيم 0551989293 جمعية حفظ النعمة بالسعودية الرياض، مبنى 6472 حي الملك فيصل شارع عبدالله البغدادي 0114009528 الجمعية الخيرية في مكة المكرمة مخطط البظر، شارع الستين بجانب البلدية التاسع 025451531

تحرص العديد من الهيئات والجهات في المملكة العربية السعودية على أن توفر المساعدات إلى المحتاجين من خلال الجمعيات الخيرية المتخصصة والمعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة.