تصادم بين سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

قال متحدث باسم الجيش الأميركي، أمس، إن سفينة حربية أميركية وسفينة إمداد تابعة للبحرية تصادمتا معاً خلال عملية للتزود بالوقود بالقرب من أميركا الجنوبية.

وأسفر اصطدام السفينتين المشاركتين في التعزيزات العسكرية الأميركية بالبحر الكاريبي، عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وأوضح المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأميركية، العقيد إيمانويل أورتيز، أن المدمّرة من فئة «أرلي بيرك» (USS Truxtun) وسفينة الدعم القتالي السريع من فئة «سابلاي» (USNS Supply) اصطدمتا خلال عملية إعادة تموين في عرض البحر.

وأكد أن المصابين حالتهما مستقرة، وأن السفينتين قادرتان على مواصلة الإبحار بأمان. وأضاف أورتيز أن سبب الحادث لم يتضح بعد، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابساته، فيما لم تتوافر معلومات فورية عن الموقع الدقيق للاصطدام.