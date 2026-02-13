الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-13 12:08PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر النفط الخام (Crude Oil) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستسلم السعر لهذه الضغوط السلبية، بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما أفسح له المجال لتسجيل هذه الخسائر اللحظية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا