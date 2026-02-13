تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-02-2026

انزلق سعر النفط الخام (Crude Oil) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستسلم السعر لهذه الضغوط السلبية، بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما أفسح له المجال لتسجيل هذه الخسائر اللحظية.