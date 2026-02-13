الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 13-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-13 06:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فقد سعر المؤشر عزمه الإيجابي بعد تسجيله لمستوى 25245.00 ليضطر للاستقرار دون مستوى 24980.00 والذي يشكل بدوره حاليا لحاجز إضافي لنلاحظ بدء تشكيله لموجات تصحيحية هابطة باستقراره قرب 24825.00.

 

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيدفع بالسعر لاستهداف مستوى 24680.00 وصولا نحو 24540.00, أما اندفاعه مجددا فوق 25000.00 سيلغي الترجيح السلبي وليمنحه فرصة للبدء بتسجيل بعض المكاسب باندفاعه أولا نحو 25140.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24540.00 و 25000.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

