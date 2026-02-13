تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 13-02-2026

فقد سعر المؤشر عزمه الإيجابي بعد تسجيله لمستوى 25245.00 ليضطر للاستقرار دون مستوى 24980.00 والذي يشكل بدوره حاليا لحاجز إضافي لنلاحظ بدء تشكيله لموجات تصحيحية هابطة باستقراره قرب 24825.00.

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيدفع بالسعر لاستهداف مستوى 24680.00 وصولا نحو 24540.00, أما اندفاعه مجددا فوق 25000.00 سيلغي الترجيح السلبي وليمنحه فرصة للبدء بتسجيل بعض المكاسب باندفاعه أولا نحو 25140.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24540.00 و 25000.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز