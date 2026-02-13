الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 02:15 مساءً - فكرة المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس تتوقف على توافر بعض الشروط التي سوف نعرضها بالتفصيل، حيث إن المملكة حريصة كل الحرص على جذب الكفاءات التي تساعدها في تحقيق رؤية 2030، وتحقيق الإنجازات المختلفة، ومن خلال موقع لحظات نيوز اليوم سنتعرف إلى قائمة المهن المُتاحة للتجنيس التي قامت وزارة الخارجية بالمملكة بالإعلان عنها.

المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس

فيما يلي وفي ضوء الحديث عن المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس، سنوضح قائمة بتلك المهن:

المهندسون.

العلماء أصحاب التخصصات النادرة.

المجالات الطبية.

المجالات الشرعية.

شروط التجنيس في المملكة العربية السعودية

سنوضح فيما يلي الشروط التي يلزم تطبيقها من أجل الحصول على الجنسية السعودية، حيث يحق لكل مولود داخل المملكة أو خارجها لأبوين أجنبيين أن يحصل على الجنسية.

حيث يُطبق ذلك أيضًا على ولد لأب أجنبي وأم سعودية، وكذلك المولود في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية الأصل له الحرية في الحصول على الجنسية السعودية عند بلوغه سن الرشد، وذلك يتم عند توافر الشروط التالية:

أن يكون الشخص حسن السير والسلوك.

لم يُسبق الحكم عليه بأي حكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية تزداد عن 6 أشهر.

أن يكون الشخص مُلم باللغة العربية.

أن يُقدم الطلب من أجل الحصول على الجنسية.

في حال أن يكون المتقدم فاقدًا للأهلية فيجب أن ينوب عنه أتباعه.

شروط التجنيس الخاصة بالوافدين على الأراضي السعودية

توجد مجموعة من الشروط التي تخص الوافدين على الأراضي السعودية، حيث يجب أن يكون المتقدم واحدًا من الكفاءات التي تبحث المملكة عن تجنيسهم، وأن يكون من أصحاب المهن المنصوص عليها، وتلك الشروط تأتي على النحو التالي:

تقديم طلب للحصول على الجنسية وذلك من صاحب الطلب أو الممثل الشرعي له؛ لإدارة الأحوال المدنية أو من يقوموا بتمثيله في الخارج أو حضوره شخصيًا.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية والتي يتم إثباتها برخصة الإثبات من الشهادات أو الشهود.

الحرص على تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الشهادات التي تثبت أن المتقدم حصل عليها.

تقديم المستند الذي يُثبت أنهى يكتسب أمواله من مصدر مشروع.

طلب تجنيس في السعودية

في سياق آخر من عرض المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس، نجد أن يجب تقديم نموذج من طلب التجنيس في المملكة العربية السعودية وذلك لكي يتم الحصول عليها حيث أشارت الحكومة إلى مجموعة من الإجراءات التي يجب الالتزام بها إلى جانب تطبيق الشروط المشار لها سابقًا:

تستقبل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأوراق والمستندات وقيد الطلبات حتى يتم بحثها.

يتم تشكيل لجنة مكونة من 3 أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة، ويكون أحدهم مؤهل نظاميًا.

التحقق من أن يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة تم بصورة شرعية.

يتم التأكد من أنه يحمل جواز السفر الساري الصلاحية، بحيث يضمن له العودة إلى بلاده دون أي قيود أو شروط.

من الضروري أن يكون مر على إقامة الشخص فترة لا تقل عن 10 سنوات متتالية وذلك بموجب رخصة الإقامة النظامية تبعًا لأحكام النظام الخاصة.

أشارت الحكومة في المملكة العربية السعودية أن الراغب في التجنيس لا بُد وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج لها المملكة.

تنطوي المهن التي تحتاجها المملكة العربية السعودية على بعض المجالات، فيلزم الاطلاع على تلك المهن وتحديد ما إذا كانت مهنة الراغب في التجنيس تندرج ضمنهم أم لا، كما يلزم الاطلاع على الشروط والإجراءات اللازمة.

أسئلة شائعة

ما هي الطريقة المتبعة في تقديم طلب تجنيس في المملكة العربية السعودي؟

يتم تقديم طلب التجنيس إلى إدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج.

متى يُفتح باب التجنيس؟

باب التجنيس مفتوح دائمًا للمولودين بالمملكة، ولكن بالنسبة الكفاءات فيتم الإعلان عن فتح باب التجنيس لهم بين الحين والآخر.