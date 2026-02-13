بتوجيهات حميد بن راشد.. حكومة عجمان تقرر العمل عن بُعد يوم الجمعة في شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان مبادرة «رمضان عجمان مع الأسرة»، التي تقضي بتطبيق العمل عن بُعد بنسبة 100% يوم الجمعة في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك.

وتنسجم المبادرة مع مستهدفات «عام الأسرة»، إذ تهدف إلى تعزيز التوازن بين الحياة الوظيفية والاجتماعية، ودعم جودة حياة الموظفين خلال الشهر الفضيل، بما يعزّز التواصل الأسري، ويرسّخ قيم الترابط والتلاحم المجتمعي.

ويجسّد القرار حرص سموه على توفير بيئة عمل مرنة تراعي خصوصية شهر رمضان، وتدعم رفاه الموظفين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية وجودة الأداء المؤسسي.

وفي هذا السياق، أصدرت الدائرة تعميماً إلى الجهات الحكومية بالإمارة حددت فيه ساعات الدوام الرسمي من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 2:30 بعد الظهر، فيما يكون دوام يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، على أن يؤدّى العمل في هذا اليوم عن بُعد بنسبة 100%.

وأكدت الدائرة أن هذه المبادرة تأتي ضمن نهج حكومة عجمان في تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة، تعزز كفاءة الأداء، وتواكب أفضل الممارسات في تمكين الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية.