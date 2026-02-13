تعاون أمني إماراتي كويتي يُسقط شبكة تهريب مخدرات دولية وضبط أكثر من 14 مليون قرص كبتاجون

ابوظبي - سيف اليزيد - ثمّن معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الجهود المشتركة والتنسيق الاستخباراتي بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي ونظيرتها في دولة الكويت الشقيقة، والتي أدت إلى نجاح عملية نوعية أسفرت عن إسقاط شبكة تهريب مخدرات دولية وضبط أكثر من 14 مليون قرص كبتاجون.

وأكد معاليه أن هذا الإنجاز الأمني يجسّد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ويعكس مستوى متقدماً من التكامل العملياتي وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في البلدين، بما يعزّز منظومة الأمن الإقليمي ويضيق الخناق على شبكات التهريب العابرة للحدود.

ففي عملية أمنية محكمة عكست احترافية عالية في العمل الاستخباراتي والميداني، نجحت شرطة دبي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دولة الكويت، في إحباط محاولة تهريب واحدة من أكبر شحنات أقراص الكبتاجون المخدر.

وأوضحت شرطة دبي أن الشبكة الإجرامية لجأت إلى أسلوب تمويهي متطور، حيث جرى إخفاء ملايين الأقراص داخل أجولة تحتوي على حبوب الذرة، ووزعت بعناية داخل خمس حاويات، في محاولة للتحايل على إجراءات التفتيش وإبعاد الشبهات.

وأضافت أن التحليل الدقيق للمعطيات الاستخباراتية وتبادل المعلومات بين الجانبين الإماراتي والكويتي أسهما في كشف مخطط الشبكة، ورصد تحركات العناصر المرتبطة بالشحنة، ما مكّن الفرق المختصة من إحباط العملية في توقيت حاسم.

وبناء على تبادل المعلومات السرية مع مكافحة المخدرات الكويتية، باشرت فرق البحث والتحري تنفيذ خطة مراقبة ميدانية شاملة، أسفرت عن رصد ارتباط ثلاثة أشخاص من جنسية عربية بالشحنة، التي تبيّن وصولها عبر ميناء إحدى الدول العربية.

ومع اكتمال عناصر الصورة الاستخباراتية، تحركت الفرق المختصة ونفّذت عملية متابعة محكمة انتهت بضبط المتهمين الثلاثة أثناء قيامهم بإنزال الأجولة تمهيداً لتخزينها، والتحفظ على كامل المضبوطات في الموقع.

وأسفرت العملية عن ضبط 2 طن و250 كيلوغراماً من أقراص الكبتاجون، بلغ عددها 14 مليوناً و62 ألفاً و500 قرص كانت مخبأة بإحكام داخل شحنة تجارية في محاولة لتمويهها وإدخالها بطرق غير مشروعة، في واحدة من أكبر الضبطيات النوعية التي تستهدف شبكات التهريب المنظمة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذا الإنجاز يعكس الجاهزية العالية لفرق مكافحة المخدرات، وكفاءة منظومة العمل الأمني القائم على الدمج بين التحليل الاستخباراتي والتحرك الميداني السريع، مدعوماً بأحدث التقنيات وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصّصة.

وشددت على أن مكافحة المخدرات تمثّل أولوية أمنية قصوى، لما تشكّله من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، مؤكدة استمرار توجيه الضربات الاستباقية لشبكات التهريب، وعدم السماح باستغلال الدولة كنقطة عبور أو تخزين لهذه السموم.

وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز، عن خالص شكره وتقديره لرجال مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي ونظرائهم في دولة الكويت الشقيقة، مشيداً بكفاءتهم العالية ويقظتهم وجهودهم المخلصة والتي أسهمت في إسقاط هذه الشبكة الإجرامية وإحباط مخططها.

وأكد معاليه أن هذا الإنجاز يعكس روح الفريق الواحد والتكامل الأمني بين البلدين الشقيقين، مشدداً على استمرار وتعزيز قنوات التعاون والتنسيق الاستخباراتي والعملياتي لمواجهة شبكات التهريب المنظمة، وتجفيف منابعها، وحماية مجتمعاتنا من مخاطر المخدرات.