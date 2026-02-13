الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:09 مساءً - صناعة السيارات الكهربائية في السعودية من أهم الصناعات التي قامت المملكة بإطلاقها حديثًا، حيث تعمل السيارات الكهربائية بالبطاريات ويتم ذلك من خلال تصميم مبتكر بأسعار معقولة، ومن خلال موقع لحظات نيوز نعرف أهم المعلومات عن صناعة السيارة الكهربائية في المملكة.

صناعة السيارات الكهربائية في السعودية

قامت شركة سير السعودية التي تعد من أوائل العلامات التجارية في صناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاقية مع شركة إعمار، المدينة الاقتصادية وذلك لشراء أرض قيمتها 359 مليون ريال.

حيث سيتم استخدامها لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد عن مليون متر مربع في الوادي الصناعي، وعند اكتمال الأعمال البنائية سيتم توفير آلاف الوظائف الشاغرة المباشرة وغير المباشرة، وسيتم تخصيص معظمها للكفاءات المحلية.

تعاون شركة سير مع فوكسكون

في صدد التعرف على صناعة السيارات الكهربائية في السعودية، تعتزم شركة سير على تنفيذ مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات السعودية وشركة فوكسكون لتصنيع أهم مجموعة من سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان المتميزين بالعديد من التقنيات المتطورة.

حيث إنه من المتوقع أن يتم بدء الإنتاج الفعلي خلال عام 2026 م في منشأة سير، حيث سيتم بناء أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية تبعًا لأفضل المعايير العالمية، مع أحدث التقنيات التي تضمن كفاءة التصنيع وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، كما أنها تحافظ على خلو الموقع من أي نفايات أو مخلفات.

ستجذب شركة سير استثمارات أجنبية تصل إلى 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد، حيث يُتوقع أن تصل مساهمة سير في الناتج المحلي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال بحلول عام 2034 م.

الخدمات اللوجستية لشركة سير

في إطار التعرف على صناعة السيارات الكهربائية في السعودية قام الرئيس التنفيذي لشركة سير جيمس دي لوكا باختيار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتنفيذ المشروع حيث يرجع ذلك إلى ما تتمتع به المدينة من موقع استراتيجي وخدمات لوجستية عالية المستوى، مع إمكانية الوصول الفعالة إلى الموردين المحليين والدوليين.

كما أنه تم الإشارة إلى أن الموقع المختار لبناء أول مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية مثالي جدًا لتطوير الكوادر البشرية مستقبلًا، حيث إن بناء المصنع يعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

حيث إن تأسيس الشركة يأتي مع استراتيجية صندوق الاستثمارات التي يعمل على إطلاق وتمكين القطاعات في المملكة ومن ضمنها قطاع المركبات، ويعمل أيضًا على إيجاد فرص تعمل على نمو وتنويع الاقتصاد السعودي.

أحدث تقنيات التصنيع للسيارات الكهربائية

من خلال التعرف على صناعة السيارات الكهربائية في السعودية، تعمل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على جذب المطورين والمشغلين العالمين لتنفيذ المشروع وتحقيق تطلعات المدينة ومن ثم تطلعات المملكة.

كما أنه من المقرر حصول شركة سير على تراخيص تقنية المكونات التي تتعلق بالسيارات الكهربائية من شركة بي إم دبليو لاستعمالها في تطوير المركبات، في حين ستطور شركة فوكسكون النظام الكهربائي للسيارات والتي سيتم تصميمها بالكامل داخل المملكة وأيضًا ستخضع السيارات لفحص الجودة.

ستصبح أيضًا شركة لوسيد هي ثاني الشركات التي تؤسس مصنعًا للسيارات الكهربائية في المملكة، وسيكون مكانه أيضًىا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وذلك تبعًا لتصريحات بداية العام الجاري الذي أطلقها رئيس مجلس الإدارة أندرو ليفريس.

كما تستهدف شركة لوسيد تصنيع أكثر من 150 ألف سيارة سنويًا، وذلك حتى يتم تلبية الطلب في السوق السعودي، كما أنه يوجد خطط لتصدير السيارات جاهزة بشكل كامل إلى أسواق عالمية أخرى.

تحرص المملكة العربية السعودية على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية في كافة المجالات، فهي تدعم كل جديد من خلال تطور صناعة السيارات الكهربائية الذي سيكون طفرة في المستقبل.

أسئلة شائعة

رقم هاتف شركة سير؟

966112831890

ما هي أوقات عمل شركة سير؟

من 10 ص إلى 4 مساءً.