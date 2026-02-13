الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 03:03 مساءً - ما هو حل مشكلة العنوان الوطني في السجل التجاري؟ وما هي خطوات تسجيل العنوان الوطني؟

ما هو حل مشكلة العنوان الوطني في السجل التجاري؟ وما هي خطوات تسجيل العنوان الوطني؟ هناك العديد من سكان المملكة الذين يتساءلون عن حل مشكلة العنوان الوطني في السجل التجاري، وخاصةً أصحاب المؤسسات الذين يرغبون في تسجيل العنوان الوطني، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف إلى حل تلك المشكلة وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تتعلق بالمسألة.

حل مشكلة العنوان الوطني في السجل التجاري

يكمن حل مشكلة العنوان الوطني في السجل التجاري في تحديد العنوان الوطني، ومن ثمَّ متابعة الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التجارة السعودية “من هنا”. النقر على أيقونة الدخول إلى النظام. تعبئة كافة البيانات المطلوبة والتي تضم رمز الصورة ورقم الهوية بالإضافة إلى كلمة المرور. النقر على إدخال. يتم الآن الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالسجل التجاري. الضغط على سجلاتي التجارية. بمجرد ظهور قائمة الخيارات يتم تحديد تحرير. يتم استلام رسالة توضح الرسوم التي يجب على الشخص سدادها من أجل تعديل تسجيل النشاط التجاري. يتم النقر على موافق. تسجيل كافة البيانات الجديدة والتي تضم اسم الشارع ورقم المبنى بالإضافة إلى رقم الوحدة والرمز البريدي. بمجرد الانتهاء من تسجيل البيانات الجديدة يتم النقر على حفظ.

خطوات تسجيل العنوان الوطني

في سياق الحديث عن حل مشكلة العنوان الوطني في السجل التجاري، سنتعرف فيما يلي على الخطوات المُتبعة في تسجيل العنوان الوطني:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة العنوان الوطني “من هنا“. الضغط على تبويب تسجيل العنوان الوطني. النقر على تبويب تسجيل قطاع الأعمال. الضغط على إدارة العنوان المسجل. يتم تعبئة مجموعة من البيانات التي يحتاجها الموقع، والتي تتضمن رقم الجوال ورقم السجل التجاري. النقر على التحقق من الهوية. يحصل المستخدم على الرسالة النصية من خلال الهاتف الخاص به والذي يتضمن رمز التحقق. يتم إعادة كتابة كود التحقق المرئي. الضغط على التالي. النقر على تبويب تحديث العنوان الوطني. على المستخدم أن يقوم بتعيين العنوان الوطني من خلال استخدام الخريطة الخاصة بالعنوان الوطني التي يوفرها الموقع. تعبئة كافة البيانات التي تتعلق بالعنوان الوطني، والتي تشتمل رقم المبنى ورقم الحي بالإضافة إلى رقم المدينة. الضغط على زر تحقق. النقر على زر إنهاء. يُمكن الآن إرسال الطلب.

طريقة تسجيل العنوان الوطني للمؤسسات

فيما يلي سنتعرف إلى الخطوات المتبعة لكي يتم تسجيل العنوان الوطني في المؤسسات:

الذهاب إلى موقع سبل “من هنا“. تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحدة. يتم تحديد موقع وعنوان المؤسسة من خلال استخدام الخريطة. إدخال كافة البيانات التي تحتاجها المؤسسة. النقر على تسجيل. يتم إرسال رسالة من أجل تفعيل العنوان الوطني للمؤسسة.

طرق التواصل مع خدمة عملاء العنوان الوطني

يُمكن التواصل مع خدمة عملاء العنوان الوطني من خلال الطرق التالية:

التواصل على أرقام الهاتف 19992 أو

الدخول إلى منصة تويتر “من هنا“.

التواصل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي “من هنا“.

حل مشكلة تسجيل العنوان الوطني في السجل التجاري يتم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتم بصورة إلكترونية تمامًا، مما يوفر على المستخدمين الكثير من الوقت والمجهود.

أسئلة شائعة

هل يُمكن تعديل العنوان الوطني؟

نعم مسموح بتعديل العنوان الوطني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وباتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

هل توجد رسوم للاشتراك في العنوان الوطني للمؤسسات؟

نعم، بقيمة تتراوح من 500 إلى 1000 ريال سعودي للسجل التجاري، ومن 100 إلى 300 ريال للسجل الفرعي.