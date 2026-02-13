الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 03:03 مساءً - هل يمكن استبدال رخصة القيادة بعد الخروج النهائي 1447؟ وما هي شروط الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، يعتبر الخروج النهائي واحد من القوانين الخاصة بالوافد المقيم في المملكة العربية.

هل يمكن استبدال رخصة القيادة بعد الخروج النهائي 1447

في حال كنت ترغب في التعرف على هل يمكن استبدال رخصة القيادة بعد الخروج النهائي 1447، فيرجى العلم بأنه نعم، من الممكن أن يتم استبدال رخصة القيادة بعد الخروج النهائي، حيث منحت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية الوافد الذي غادر بتأشيرة خروج نهائي الحق في استبدال رخصة القيادة القديمة في حال عودته إلى أراضي المملكة مرة أخرى.

حيث يجب أن يتم مراجعة قسم المرور والتقدم بطلب من أجل استبدال رخصة القيادة القديمة برقم الهوية الجديدة، كما يجب على الوافد الذي يحمل رخصة قيادة منتهية الصلاحية تسديد جميع الرسوم والمخالفات المترتبة عليه حتى يستطيع إصدار رخصة قيادة جديدة.

شروط الخروج النهائي من السعودية

في إطار الإجابة عن سؤال هل يمكن استبدال رخصة القيادة بعد الخروج النهائي 1447، نتعرف من خلال ما يلي على جميع شروط الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية:

يشترط عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مرورية بحق العامل.

لا بد من امتلاك إقامة وجواز سفر ساريين المفعول.

يجب أن يتم إرسال صورة شخصية حديثة، وتعبئة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة من العامل بشكل صحيح.

لا بد من سداد كافة المخالفات المرورية على العامل.

يشترط أن يكون العامل موجود داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يسجل العامل في واحدة مما يلي ” متوفي، أو هارب، أو عليه مخالفة استقدام”.

يشترط ألا يكون هناك أي مخالفة لتأشيرة خروج صادرة بشكل مسبق وغير مستخدمة.

يجب عدم امتلاك الفرد المراد إصدار التأشيرة له مركبة مسجلة في النظام.

يجب أن يقوم الوافد المقيم في المملكة العربية السعودية بغرض العمل أو أي سبب آخر أن يقوم بتبرئة ذمته قبل الخروج بشكل نهائي من المملكة سواء من خلال تسديد الغرامات والمخالفات المالية أو غيرها من الشروط اللازمة.