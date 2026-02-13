الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 03:03 مساءً - هل يستطيع المقيم السفر إلى دول الخليج؟ وما شروط إصدار تأشيرة السفر في السعودية؟ فدول مجلس التعاون الخليجي قد وفرت تأشيرة السياحة للأفراد المقيمين على أراضيها بشكل إلكتروني، ويحق لكل مقيم الاستفادة منها، وذلك من خلال استيفاء جميع الشروط الخاصة للحصول عليها، وسنوضح تفاصيل أكثر عبر موقع لحظات نيوز.

هل يستطيع المقيم السفر إلى دول الخليج

هناك مجموعة كبيرة من المقيمين في المملكة العربية السعودية يتساءلون حول كيفية استطاعة المقيم السفر إلى دول الخليج كدولة الإمارات العربية المتحدة، وبناءً على ذلك ردت وزارة السياحة على هذا السؤال ب(نعم)، ويزيد على ذلك أنها قامت بعدة تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لهدف السياحة.

دخول المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

بعد الإجابة عن سؤال هل يستطيع المقيم السفر إلى دول الخليج، ينبغي على الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على التأشيرة الإلكترونية، وذلك لدخول دولة الإمارات، كما أن التأشيرة تتيح البقاء في الدولة 30 يوما من تاريخ الدخول مع وجود قابلية للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوم.

اقرأ أيضًا: طريقة استعلام عن اصدار تأشيرة خروج وعودة في السعودية

شروط إصدار تأشيرة السفر في السعودية

قامت وزارة السياحة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الفرد الذى يريد الحصول على تأشيرة السفر في المملكة العربية السعودية، وهى:

يشترط أن يكون جواز سفر المتقدم ما زال ساريًا لمدة ستة أشهر كحد أدنى.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي، وإقامته صالحة لمدة ثلاثة شهور.

يجب أن تكون مهنة المتقدم ضمن المهن المعتمدة على منصة التأشيرة.

يجب على ولي الأمر التقديم بطلب تأشيرة مسبقا، وذلك في حالة وجود أطفال تحت سن ال 18 عام.

ينبغي إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني بعد الانتهاء من المعالجة، وذلك بعد الموافقة عليه.

لم يتم الموافقة على طلب تأشيرة زيارة فرد من أفراد الأسرة أو الفئات المساعدة للمقيمين دون سفر المسؤول عنهم.

لم يسمح لحامل الإذن دخول مقيم، وذلك في حالة اكتشاف إقامته منتهية الصلاحية.

يجب التأكد من صلاحية جميع المستندات والأوراق الرسمية.

المستندات والأوراق المطلوبة للسفر إلى دول الخليج

ينبغي تقديم مجموعة من الأوراق والوثائق المهمة؛ لكى يستطيع الأفراد المقيمون في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي السفر إلى دول الخليج بكل بساطة، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي:

يقدم المقيم الأوراق التي تثبت مهنته في الدولة الخليجية.

الإتيان بما يثبت أن المقيم قادم من الدولة المانحة للإقامة مباشرةً.

اقرأ أيضًا: طريقة اصدار تأشيرة الخروج والعودة في ابشر

رسوم التقدم لتأشيرة السفر

أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية عن رسوم التقديم لتأشيرة السفر، واشترطت أن يكون الراغب في السفر على علم الميزانية المطلوبة منه، وهى حوالي 300 ريال سعودي، ويضاف لها أيضا قيمة التأمين الصحي.

وأوضحت أن مدة التأشيرة تبدأ من 90 يوم، وذلك لمدة سنة كاملة، وفى حالة أن المقيم قادم مع عائلته يتطلب منه تأشيرة بصورة مستقلة.

يستطيع المقيم السفر إلى دول الخليج من خلال إتمام الإجراءات التي وضعتها الدولة له، مما يدل على منح الدولة للأفراد حق في السفر والتنقل إلى دول الخليج، وذلك يدل على شفافية الدولة في وضع قواعد لتأشيرة السفر.

أسئلة شائعة

هل المقيم يستطيع السفر إلى دول الخليج؟

يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث: حق الإقامة والتنقل.

هل المقيمين في دول الخليج يدخلون السعودية؟

يمكنهم الدخول بتأشيرة سياحة إلكترونية، شرط أن تكون الإقامة سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

كم تستغرق مدة استخراج التأشيرة من السفارة السعودية؟

ستة أسابيع.