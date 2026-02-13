الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 03:03 مساءً - طريقة طلب بطاقة مدى بنك البلاد اونلاين تكمن في اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، حيث إن بنك البلاد واحد من أشهر البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية؛ ولكونه يقدم العديد من الخدمات لعملائه؛ فسنهتم اليوم من خلال موقع لحظات نيوز بعرض الخطوات اللازمة للحصول على البطاقة بالإضافة إلى أنواع بطاقات مدى ومميزاتها.

طريقة طلب بطاقة مدى بنك البلاد اونلاين

تعتبر بطاقة مدى واحدة من البطاقات الائتمانية التي يلجأ لها عملاء بنك البلاد؛ وذلك لإتمام العمليات المصرفية، ولكي يتم الحصول على البطاقة يلزم اتباع الآتي:

الذهاب على أقرب جهاز خدمة ذاتية لبنك البلاد. اختيار خدمة إصدار البطاقة. يتم إدخال نوع البطاقة (بطاقة المدى). اختيار نوع إصدار البطاقة سواء كانت بطاقة جديدة أو بطاقة بديلة. يتم إدخال رقم الهوية الشخصية. إدخال رمز التأكيد المُرسل على رقم الهاتف. إدخال بصمة الإصبع الخاصة بالمستخدم. الحصول على البطاقة.

خطوات تفعيل بطاقة مدى عبر فرع البنك

يُمكن تفعيل بطاقة مدى بكل سهولة من خلال زيارة أقرب فرع من فروع بنك البلاد في ساعات العمل المحددة له والتي تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتنتهي في الساعة 4 ونصف مساءً، ويتم التواصل مع أحد ممثلي العملاء في البنك، ويقوم المندوب بالتعامل مع الشخص ومساعدته ومن ثمَّ أخذ جميع التفاصيل الخاصة بتفعيل البطاقة.

خطوات الحصول على بطاقات مدى عبر التطبيق

في سياق عرض طريقة طلب بطاقة مدى بنك البلاد اونلاين، يوجد مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل الحصول على بطاقة مدى من بنك البلاد وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى تطبيق بنك البلاد للهواتف الأندرويد “من هنا” وللهواتف الأيفون “من هنا“. إدخال الرقم التحقق المُرسل على رقم الهاتف الجوال لصاحب للبطاقة. النقر على إنشاء رمز سري للبطاقة. الضغط على بطاقتي. النقر على بطاقة مدى. اختيار صورة بطاقة مدى الرقمية. اختيار طباعة بطاقة مدى من الخيارات الموجودة أسفل التطبيق. النقر على كلمة تأكيد. يتم الحصول على بطاقة مدى في غضون فترة تتراوح من 5 إلى 7 أيام.

أنواع بطاقات بنك مدى

في ظل الحديث عن طريقة طلب بطاقة مدى بنك البلاد اونلاين، سنتعرف فيما يلي على أنواع بطاقات بنك مدى المختلفة:

بطاقة مدى الكلاسيكية.

بطاقة مدى البلاتينية.

بطاقة مدى الذهبية.

بطاقة مدى انفينت.

الجدير بالذكر أن هذه الأنواع تختلف عن بعضها البعض من حيث المميزات والاستخدامات، ومن أهم أنواع البطاقات المذكورة؛ بطاقة كلاسيك حيث إنها توفر الكثير من العروض والمميزات بصورة مستمرة للعملاء والتي تتناسب ومع عمليات السفر والشراء من على المتاجر الإلكترونية.

مميزات بطاقة مدى كلاسيك

بطاقة مدى كلاسيك هي واحدة من أنواع البطاقات التي يوفرها بنك البلاد للعملاء، وفيما يلي سنعرض مجموعة من المميزات التي تتسم بها بطاقة مدى:

إمكانية إتمام العديد من الخدمات والمعاملات البنكية عبر الصراف الآلي.

القدرة على إمكانية الشراء من الإنترنت عبر المتاجر الإلكترونية بصورة أكثر سهولة.

يتم استخدام بطاقة مدى عبر ماكينات الصراف الآلي في كافة أنحاء العالم.

تسمح البطاقة بتبادل العملات الأجنبية عند التسوق من أي مكان في العالم.

تساعد حامل البطاقة من الحصول على المكافآت المتقدمة من برنامج المكافآت في البلاد وكذلك الحصول على المكافآت الأخرى من السفر والجوائز.

بطاقة مدى تمنح المستخدم العديد من المميزات، حيث إنه من خلالها يُمكن الشراء عبر الإنترنت والقيام بمجموعة مختلفة من المعاملات الأخرى، ويُمكن الحصول عليها عبر البنك أو تطبيق البنك أو ماكينات الخدمة الذاتية.

أسئلة شائعة

هل بنك البلاد يعطي تمويل بدون تحويل راتب؟

نعم يُمكن لبنك البلاد أن يقوم بإعطاء تمويل دون تحويل راتب.

ما هي بطاقة مدى الرقمية؟

بطاقة مدى الرقمية هي النسخة المطورة من بطاقة الصراف الآلي، والمصممة خصيصًا لشراء المشتريات الإلكترونية.

هل ماكينات الخدمة الذاتية لبنك البلاد متاحة 24 ساعة؟

لا، حيث إن مواعيد العمل تكون من الساعة الـ 9:30 صباحًا وحتى الساعة 4:30 مساءً.