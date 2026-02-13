أمر ملكي عاجل من الملك سلمان بن عبد العزيز بخصوص الرواتب

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:09 مساءً - يستفسر الجميع عن أمر ملكي يخص الرواتب، حيث تعتبر الأوامر الملكية في المملكة العربية السعودية من أهم الأحداث التي تلفت انتباه المواطنين والمقيمين على حد سواء، ومن بين هذه الأوامر، تأتي تلك التي تتعلق بالرواتب والمزايا المالية، حيث تلعب دورًا كبيرًا في حياة الأفراد وتأثيرهم اليومي، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنتعرف على صحة هذا الامر الملكي العاجل بخصوص الرواتب الخاصة بالموظفين.

أمر ملكي يخص الرواتب

بعد تزايد ملحوظ في البحث حول مسألة الرواتب والفروقات للمدنيين والعسكريين، أصدرت وزارة المالية السعودية بيانًا رسميًا للرد على التساؤلات التي طُرحت من قبل المواطنين.

في هذا البيان، أكدت الوزارة أن كل ما تم تداوله بشأن هذا الموضوع هو مجرد شائعات ولا يمت للواقع بصلة، وأوضحت أنه لا يوجد أي أمر ملكي يتعلق بزيادة الرواتب في الوقت الحالي، وأن أي مستجدات ستتم نشرها من خلال القنوات الرسمية المعترف بها.

على هذا النحو، يجب على الجميع أن يكونوا على علم بأن صرف راتب سبتمبر 2026 سيتم بموجب القوانين واللوائح السارية دون أي فروقات.

موعد صرف راتب شهر سبتمبر

أوضحت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاعين المدني والعسكري في اليوم السابع والعشرين من هذا الشهر، سيبدأ عملية صرف الرواتب في الساعة 8 صباحًا وستستمر حتى نهاية اليوم.

خطوات الاستعلام عن الرواتب

للاستعلام عن رواتبك، يمكنك اتباع الخطوات التالية الموضحة والسلسة:

ابدأ بزيارة منصة اعتماد الإلكترونية “من هنا“. قم بالنقر على خيار “تسجيل الدخول”. ستحتاج إلى إدخال معلومات الدخول الخاصة بك، وهي عادة عبارة عن البريد الإلكتروني وكلمة المرور. قم بإدخال بياناتك الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، وفي بعض الأحيان قد تحتاج إلى إدخال رمز الأمان. بعد التأكد من صحة المعلومات، انقر على خيار “استعلام”. سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على تفاصيل راتبك الشهري.

سلم رواتب الموظفين العام

يهتم الكثير من الموظفين بسلم الرواتب لكل مرتبة من المرتبات الستة، يمكنك من خلال الجدول التالي التعرف على هذه الرواتب:

المرتبة الراتب بالريال السعودي المرتبة الأولى 3000 – 4890 المرتبة الثانية 3430 – 5740 المرتبة الثالثة 3945 – 6605 المرتبة الرابعة 4530 – 7750 المرتبة الخامسة 5240 – 8950 المرتبة السادسة 6056 – 10335

إن الأوامر الملكية التي تصدر بشأن الرواتب تمثل اهتمامًا كبيرًا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، تلك القرارات تنعكس على حياتهم المالية والاقتصادية، وتعكس رؤية القيادة الحكيمة في توجيه التنمية والرفاهية، وعندما يتم الإعلان عن أمر ملكي جديد يتعلق بالرواتب، يكون له تأثير كبير على مستقبل الأفراد والمجتمع بأسره، لذلك يجب على المواطنين التأكد من صحة هذه الأوامر قبل نشرها.