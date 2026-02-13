تعرف علي مناطق إزاله هدد جدة المرحلة الثالثة 2026 أمانة العاصمة توضح الأمر

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:09 مساءً - مناطق إزاله هدد جدة المرحلة الثالثة عبارة عن مجموعة من المناطق التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات السعودية، وذلك بغرض العمل على إزالة مجموعة من الأحياء العشوائية، والعمل على إعادة بنائها على أساس خبرة مدروسة، وذلك بغرض العمل على توفير حياة كريمة لهم، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على مناطق الإزالة في جدة في المرحلة الثالثة.

مناطق إزاله هدد جدة المرحلة الثالثة

تم تقسيم المناطق التي سوف يتم إزالتها إلى ثلاث مراحل تم الإعلان عنها في خريطة عبارة عن 3 ألوان، يعتبر اللون الأحمر هي مناطق المرحلة الأولى، أما الأصفر هو المرحلة الثانية، أما اللون البرتقالي هو المرحلة الثالثة.

أسماء الأحياء التي سوف يتم إزالتها بالكامل

يمكننا التعرف على كافة الأحياء التي سوف يتم إزالتها بالكامل من خلال النقاط التالية:

حي ثول.

حي ذهبان.

حي السلامة.

حي النزهة.

حي العزيزية.

حي العروبة.

حي مشرفة.

حي الرحاب.

حي الشريفة.

حي الرويس.

حي مالك بني.

حي الثعالبة.

حي الثغر.

حي القريات.

حي اليمانية النزلة.

حي فهد المدائن.

حي غليل.

حي البغدادية.

حي الروابي.

حي العمارية.

حي الكندرة.

حي البلد.

حي الصحيفة.

حي السبيل.

حي الخمرة الثعالبية.

حي الخمرة السرورية.

حي الحمدانية.

حي بريمان.

حي الكيلو 11.

حي المنتزهات.

حي كيلو 14 الشمالي.

حي الكيلو 14 جنوبي.

حي الكيلو 15.

حي الكيلو 16.

حي الكيلو 18 شمال.

خطة تطوير جدة

تعمل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي على تطوير مدينة جدة التي تعتبر مم أهم مدن المملكة، وذلك من خلال إزالة الأحياء التي بنيت بدون تخطيط، ومن ثم العمل على إعادة إنشاءها مع توفير الخدمات التي تحتاجها تلك الأحياء.

تعمل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي على توفير العديد من الخدمات للمواطنين، لعل أهم شيء يتم توفيره هو الحياة الكريمة، وذلك من خلال عمل مجموعة من العمليات القائمة على إعادة تخطيط المناطق العشوائية لتوفير كافة ما يحتاجه السكان بتلك المناطق.