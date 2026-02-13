تأهل تابيا بعد انسحاب منافسيه… وبقية الفرق تحسم بطاقاتها في ربع النهائي ببطولة Premier Padel Riyadh Season P1

دبي - فريق التحرير: استمرت يوم أمس (الخميس) منافسات بطولة Premier Padel Riyadh Season P1، إحدى أبرز فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٦ والمقامة على PADEL RUSH Arena، بمواجهات الدور ربع النهائي، حيث حجز الثنائي المصنف أول عالميًا، الإسباني أرتورو كويلو والأرجنتيني أغوستين تابيا، مقعدهما في نصف النهائي بعد انسحاب الفريق المنافس بداعي الإصابة.

ويواصل تابيا، بطل النسخة الماضية، مشواره بثبات نحو الدفاع عن لقبه، إلى جانب شريكه كويلو، في ظل انسجام واضح بينهما ورغبة قوية في بلوغ النهائي مجددًا على أرض الرياض.

كما حجز الثنائي الإسباني فرانشيسكو نافارو وفرانشيسكو غيريرو مقعدهما في نصف النهائي بعد فوزهما على منافسيهما بنتيجة 3-6، 6-3، 6-2 في مباراة شهدت عودة قوية بعد خسارة المجموعة الأولى.

وفي مواجهة أخرى، تأهل الإسباني خافيير غاريدو والبرازيلي لوكاس بيرغاميني عقب فوزهما بنتيجة 6-3، 6-2، فيما واصل الأرجنتيني لياندرو رومان أوغسبورغر والإسباني خوان ليبرون مشوارهما بانتصار مباشر بنتيجة 6-2، 7-5.

أما في منافسات السيدات، فقد تأهلت الإسبانية فيكتوريا إيغليسياس سيغادور والأرجنتينية أرانثا أوسورو أولريش بعد فوز مثير بثلاث مجموعات بنتيجة 7-6، 1-6، 6-3.

كما حجزت الإسبانيتان أندريا أوستيرو بريتو وأريانا سانشيز فالادا مقعدهما في نصف النهائي بعد فوز واضح بنتيجة 6-2، 6-1.

وتأهلت أيضًا الإسبانية كلوديا فرنانديز سانشيز والبرتغالية صوفيا أراوجو بعد انتصار مباشر بنتيجة 6-4، 6-4، فيما أكملت تمارا إيكاردو ألكوريسا وكلوديا ينسن عقد المتأهلات بعد فوز بثلاث مجموعات بنتيجة 6-7، 6-4، 6-2.

إلى ذلك، تتجه الأنظار غدًا إلى مواجهات الدور نصف النهائي، حيث تنطلق منافسات السيدات عند الساعة 3 مساءً بلقاء يجمع الإسبانية جيما ترياي بونس والأرجنتينية دلفينا بريا سينيسي أمام الإسبانية كلوديا فرنانديز سانشيز والبرتغالية صوفيا أراوجو.

وفي المواجهة الثانية للسيدات، تلتقي الإسبانيتان أندريا أوستيرو بريتو وأريانا سانشيز فالادا مع الثنائي المكوّن من تمارا إيكاردو ألكوريسا وكلوديا ينسن.

أما في منافسات الرجال، فيواجه الثنائي الإسباني فرانشيسكو نافارو وفرانشيسكو غيريرو نظيريهما فيديريكو تشينغوتو وأليخاندرو غالان، قبل أن تُختتم الأمسية بالمواجهة المرتقبة بين كويلو وتابيا أمام الأرجنتيني لياندرو رومان أوغسبورغر والإسباني خوان ليبرون في قمة منتظرة لحسم بطاقة العبور إلى النهائي.