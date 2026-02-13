الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 12:03 مساءً - كم دعم ريف لربات البيوت؟ وما هي شروط الاستفادة من هذا الدعم؟ حيث إن وزارة المياه والبيئة والزراعة قامت بمنح دعم لربات البيوت في المملكة العربية السعودية، فالغرض من هذا الدعم هو الرفع من الكفاءة الإنتاجية لجميع المشروعات الصغيرة في السعودية؛ لذا يقوم موقع لحظات نيوز بالإعلان عن دعم الريف لربات البيوت.

كم دعم ريف لربات البيوت

توجد العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يعملون بالقطاع الزراعي، ويرغبون في الحصول على دعم ريف، وهذا يُقدم من أجل تحسين حالة الأسر المنتجة المادية وفقًا لرؤية المملكة 2030، ويتساءل البعض حول كم دعم ريف لربات البيوت الذي أعلنت عنه الحكومة، وهذا يتمثل فيما يلي:

في حال كانت قيمة الدعم 36,000 ريال سعودي، فيكون الدعم الشهري ما يُقارب 2,000 ريال سعودي شهريًا .

. يتم صرف دعم ريف 18 شهر متواصلين.

شروط الاستفادة من دعم ريف لربات البيوت

بعد الإلمام بإجابة سؤال كم دعم ريف لربات البيوت، فلا بد من توضيح أن الحكومة السعودية قامت بتحديد عدة شروط وضوابط من أجل استفادة بعض الفئات من المجتمع السعودي بدعم ريف، وتأتي تلك الشروط على النحو الآتي:

يُشترط ألا يقل عُمر المُتقدمة عن 21 عام.

وجود حساب بنكي جارٍ ومفعل باسم ربة البيت.

يجب أن تحمل المُتقدمة الجنسية السعودية، أو تمتلك إقامة سارية المفعول.

أن تكون المُتقدمة تسكن في المنطقة الإدارية التي يضمها الدعم.

من الضروري ألا يتجاوز الدخل الشهري الـ 6,000 ريال سعودي.

ألا يزيد عدد برامج الدعم عن 3 برامج، وبمبلغ إجمالي لا يتخطى الـ 54,000 ريال سعودي.

أن تمتلك المُتقدمة إحدى مهن المشاريع الزراعية.

طريقة التسجيل في دعم ريف لربات البيوت

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في المملكة العربية السعودية قامت بتوضيح الطريقة التي تتمكن المرأة من خلالها التسجيل في دعم ريف وتلقي المساعدات المناسبة، ونعرض خطوات التسجيل عبر النقاط التالية:

الذهاب إلى المنصة الوطنية الموحدة الخاصة بطلب الدعم في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “من هنا“. من ثم النقر على أيقونة “ابدأ الخدمة”. بعد ذلك سوف يُطلب تسجيل الدخول إلى حساب النفاذ الوطني. يتم تعبئة كافة الحقول بالبيانات المطلوبة. بعد الانتهاء يتم النقر على خانة “تقديم”. عند الموافقة على منح الدعم للمُتقدمة سيتم إعلانها من خلال إحدى الوسائل المُتاحة.

مجالات دعم ريف

من الجدير بالذكر أن برنامج دعم ريف يقدم الدعم بعدة أشكال متنوعة، كالدعم النقدي المباشر أو التزويد المباشر بالمستلزمات واللوازم الزراعية للمزارعين، ويتم تقديم عدة صورة للدعم حتى يستفيد منها العاملون في القطاعات الأخرى، ومن مجالات الدعم الريفي ما يلي:

تطوير وإنتاج البن العربي.

دعم الصيادين ومستزرعي الأسماك.

زراعة وتجارة الورد.

تربية النحل وإنتاج العسل.

الدعم لصغار مربي المواشي.

تطوير وإنتاج الفاكهة خاصةً التين والرمان والعنب.

إتاحة اللوازم الفنية للمزارع بالشكل الذي يوفر له إيجاد منشآت نموذجية.

تقديم الدعم لزراعة المحاصيل البعلية كالسمسم والذرة.

تسعى وزارة البيئة في السعودية نحو تقديم الدعم للأسر المنتجة التي تكون بحاجة إلى هذا الأمر والعاطلين وربات البيوت ويُسمى بدعم ريف، ويتم الاستفادة منه عن طريق استيفاء الشروط التي حددتها الوزارة.

أسئلة شائعة

هل مشروع السمن مدعوم في برنامج ريف؟

نعم، فهو من المشاريع التي يدعمها برنامج ريف.

كم تستغرق مدة دراسة الطلب في برنامج ريف؟

تستغرق دراسة الطلب حوالي 60 يوم من تاريخ التقديم.

ما هو رقم الخط الساخن لدعم ريف؟

الخط الساخن هو 19930.