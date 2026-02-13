سلامتك اولا… تعليمات جديدة من وزارة الصحة السعودية بخصوص عيادات الأسنان

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 12:03 مساءً - الحرص على صحة وسلامة المواطن السعودي هي أهم الأهداف التي تضعها الدولة بكامل مؤسساتها الحكومية نصب أعينها، وبهذا تعمل بشكل مستمر على توفير الإجراءات والتحذيرات التي تساعد في أن يصل المواطن إلى صحة جيدة.

وقد صرحت وزارة الصحة السعودية في الوقت الحالي أن من حق المريض أن يفحص ويتأكد من التعقيم الخاص بالأدوات التي يتم استخدامها في الكشف والعلاج داخل عيادات الأسنان تحديدا، وهذا سعيا من الوزارة إلى الاستمرار في تطوير المنظومة الصحية ككل وتفعيل أقصى درجات الأمان للمريض.

تعمل وزارة الصحة السعودية على أن يحصل المريض على كامل الرعاية والعناية الأساسية في المستشفيات والمراكز الطبية التي يتردد عليها المريض، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية الخاصة بهذه الأماكن لكي توفر للمواطن كل الخدمات الطبية التي يحتاج لها.

كما تضمن المنظومة الصحية في المملكة جميع الحقوق الخاصة بالمريض داخل عيادات الأسنان، كما يتم تقديم التوعية والتنسيق مع الجهات المختلفة لكي يحصل المريض على كامل حقوقه الصحية بشكل فعال، وبالتأكيد الاهتمام بالتعقيم والتطهير في عيادات الأسنان وكافة المراكز الطبية الأخرى هو أمر مفرغ منه ويتم العمل عليه بشكل فعال ومتطور.