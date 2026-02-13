متى تحتفل السعوديه باليوم الوطني 93 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:09 مساءً - متى تحتفل المملكه العربيه السعوديه باليوم الوطني هو سؤال يشغل بال الكثير من الأشخاص في الوطن العربي، فهو يوم مهم في تاريخ البلاد والوطن العربي بالكامل، فهو يوم تأسيس وتوحيد البلاد بشكل كامل، فاعتبروا الكثير من الناس إنه حجر أساس الدولة السعودية الحالية، وعبر موقع لحظات نيوز سنعرض لكم موعد احتفال السعودية باليوم الوطني.

متى تحتفل المملكه العربيه السعوديه باليوم الوطني

يبحث الكثير من الناس عن معرفة متى اليوم الوطني السعودي، اليوم الذي بدأ في الثالث والعشرون من سبتمبر عام 1932م واستمر حتى وقتنا الحالي، واعتبر الشعب السعودي والملوك أن هذا اليوم هو اليوم الوطني للبلاد، فأقر الملك عبد العزيز في هذا اليوم بتغيير اسم البلاد من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

موعد إجازة اليوم الوطني

موعد إجازة اليوم الوطني تختلف من سنة إلى أخرى، ولكن اليوم الوطني تاريخه ثابت في يوم 23 سبتمبر من كل سنة، وأوضحت الهيئة العامة للموارد البشرية أن الاجازة لهذه السنة ستكون ثلاثة أيام، فستبدأ من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر وحتى الثالث والعشرين من نفس الشهر، ويرجع قرار إجازة هذا اليوم إلى 2005.

معلومات عن اليوم الوطني

بالتأكيد يتواجد العديد من المعلومات التي تخص هذا اليوم وغير معروفة للعديد من الناس ومن أبرز هذه المعلومات فيما يلي:

يعتبر الملك سلمان هو سابع الملوك المعاصرة لهذا اليوم على مدار التاريخ.

أكثر الملوك احتفل بهذا اليوم كان الملك فهد بـ 23 مرة.

تأسست جامعة الملك عبد الله للعلوم في اليوم الوطني الـ 79.

أطلقت أطول سارية عالم في التاريخ من جدة في اليوم الوطني الـ 84.

بدأت المملكة في اعتبار اليوم الوطني كإجازة رسمية في 2005.

سبق وأن أجبنا عن متى تحتفل المملكه العربيه السعوديه باليوم الوطني ووضحنا معلومات عن هذه المناسبة، فهو يوم عظيم وذو مكانة كبيرة لدى العديد من الشعب السعودي، وبالتأكيد أحد أهم الأيام المؤثرة في تاريخ المملكة.