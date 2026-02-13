كيفية طلب تمويل شخصي سريع حتي 160 الف ريال سعودي تعرف علي الشروط المطلوبة وطرق التقديم

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية طلب تمويل شخصي سريع حتي 160 الف ريال سعودي تعرف علي الشروط المطلوبة وطرق التقديم

الآن يمكنك معرفة مهما كانت الدوافع تمويل شخصي سريع ١٥٠ الف ريال أفضل نسبة بدون كفيل وجميعها مقبولة تختلف دوافع المواطنين للحصول على تمويلات سريعة بالمملكة العربية السعودية حيث وفرت المملكة بعض المصادر التي تقدم تمويلات سريعة الاستلام ولا تحتاج لوجود كفيل مع المستلم ،حيث يلجأ مواطني المملكة اليوم إلى اختيار التمويلات لتسديد جميع احتياجاتهم الشخصية ،وتوفر هذه المصادر التي توفر التمويلات إمكانية استلام القرض في الحال ،ولكن يوجد بعض الشروط التي تم وضعها ويجب توافرها جميعها في المتقدمين حتى يتمكنون من استلام القرض في الحال.

طلب تمويل شخصي سريع

كل مواطن له التزامات ودوافع مختلفة تدفعه للتقدم للحصول على قرض شخصي دون الحاجة لوجود كفيل ومن هذه الأسباب والدوافع ما يلي :

الانتهاء من جميع الديون اذا كانت مبلغ كبير ولا يستطيع المواطن التحصل عليه.

تطوير المنزل وتحديث شكله مثل إعادة تحديث لأي غرفة من غرف المنزل أو جميعها.

لسداد مصاريف كليات الطب بجميع أنواعها حيث تتطلب مبالغ طائلة.

حفلات الزواج حيث يتم انفاق مبالغ كبيرة عليها والحل يتضمن طلب تمويل الزفاف دون وجود كفيل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل بدون كفيل

لم تعد القروض الشخصية بحاجة إلى وجود ضامن الآن حيث اصبح من السهل الحصول على قرض متوافق مع أحكام الدين الإسلامي والشريعة ويتم صرفه سريعا بالتأكد من استيفاء جميع الشروط وهي :

يجب أن يزيد السن عن خمسة وعشرين عام ويقل عن ستين عام

راتب المواطنين المقيمين لا يجب أن يقل عن أربعة آلاف ريال.

كما لا يجب أن يقل راتب المواطنين السعوديين عن ثلاثة آلاف ريال.

يجب ان يكون لديه عمل في إحدى وظائف الحومة أو الجهات الخاصة ويكون تم توظيفه منذ شهر ع الأقل.

يجب أن يقدم هوية غير منتهية إذا كان مواطن سعودي، أما إذا كان مقيم فيجب تقديم أوراق الإقامة سارية .

كيفية الحصول على التمويل بدون كفيل

حتى يتمكن المواطنين من الحصول على القرض يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب أن يكون المواطن على دراية بالمبلغ الذي يحتاجه وقدرته على سداد المبلغ في كم شهر حتى يعرف النظام الذي يناسبه.

تتم متابعة الرابط الرسمي للبنك الذي ستحصل منه التمويل ومعرفة شروطه اللازم توافرها والمستندات.

يقوم المواطن بالذهاب إلى البنك وانهاء جميع الاوراق والمستندات والشروط للحصول سريعا على القرض.

رفع كل الاوراق التي يطلبها البنك الى للموقع الرسمي والضغط على التأكيد ثم تتم متابع حساب البنك الشخصي الخاص بالمواطن ليتأكد من تحويل المبلغ.

ختاما نكون قد أوفينا شرح كيفية الحصول على التمويل لمختلف الأسباب كما عرضنا الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل بدون كفيل وتعرفنا على كيفية الحصول على التمويل بدون كفيل .