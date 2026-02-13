الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:09 مساءً - كيفية الحصول علي تصاريح السفر وشهادات الخدمة العسكرية من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطن في حالة إذا رغب في السفر إلى الخارج، حيث تفرض جمهورية مصر العربية العديد من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها في حالة تقديم طلب السفر وهو استخراج التصاريح اللازمة، وسوف نتعرف على هذه الخطوات من خلال موقع لحظات نيوز.

كيفية الحصول علي تصاريح السفر وشهادات الخدمة العسكرية

الكثير من الشباب المصري لديهم الرغبة في السفر إلى الخارج للعديد من الأسباب التي منها السياحة والعمل وغيرها، ولكن يجب أن يقوم الشخص باستخراج التصريح اللازم للسفر وهو بمثابة وثيقة رسمية للعبور إلى أراضي الدولة الأخرى، ويمكن الحصول على التصريح من خلال الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة “من هنا“. ومن قائمة خدمات التي تظهر.. عليك اختيار خدمة استخراج تصريح السفر للمجندين. ملء البيانات الأساسية الاسم باللغة العربية – موقف التجنيد – الرقم الثلاثي – الرقم العسكري – الرقم القومي – الدولة. سيطلب منك الموقع تسجيل الدخول أولًا للحساب الشخصي للحصول على الخدمة. تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر. الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات يتم دراسة الطلب المقدم من قبل إدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية الشخص فى الحصول على التصريح. متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن تصريح بالإذن للسفر باستخدام البيانات الأساسية موقف التجنيد، الرقم الثلاثي، الرقم العسكري، الرقم القومي، الدولة.

ما هي الردود التي يحصل عليها مقدم طلب تصريح السفر

في إطار معرفة كيفية الحصول علي تصاريح السفر وشهادات الخدمة العسكرية، نوضح أن الموقع الرسمي لإدارة التجنيد عند دراسة طلب تصريح السفر يقدم العديد من الردود التي تتمثل في الآتي:

لا يوجد أمر مانع لاستخراج تصريح الإذن للسفر بعد سداد الرسوم.

لا مانع من استخراج تصريح بالإذن للسفر بعد تقديم المستندات المطلوبة.

التقدم لإدارة التجنيد والتعبئة لمراجعة موقفك واستخراج تصريح بالإذن للسفر.

شروط الحصول على تصاريح السفر

من الجدير بالذكر أن طلب إذن الحصول على تصريح السفر يحتاج إلى أن يكون صاحب الطلب مستوفي العديد من الشروط الخاصة بالخدمة العسكرية، والتي تتمثل في الآتي:

أن يكون مؤجل تجنيدهم بسبب الدراسة خارج البلاد.

لا بد من الحصول على الإعفاء بصورة مؤقتة.

أن يكون مستثني من أداء فترة الخدمة العسكرية.

أن يكون نفذ فترة الخدمة العسكرية ولم تنته مدة الخدمة بالاحتياط.

أن يكون من الدارسين المؤجل تجنيدهم ويستثنى طلاب السنوات النهائية.

من هم موضوعون تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

الأوراق المطلوبة للحصول على إذن السفر

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من المستندات التي يجب توافرها للحصول على إذن السفر للخارج، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي:

أصل شهادة الموقف من التجنيد.

أصل البطاقة وصور منها.

تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.

طلب إيضاح فرد احتياط التجنيد.

أصل مذكرة السفر وأصل عقد العمل.

أصل جواز السفر ونسخة منه.

إذن سفر تأكيد الحجز.

الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة الخدمة العسكرية

في نهاية الحديث عن كيفية الحصول علي تصاريح السفر وشهادات الخدمة العسكرية، لا بد من الحديث عن أنه توجد بعض المستندات الرسمية للحصول على شهادة الخدمة، وتتمثل في الآتي:

بطاقة الرقم القومي.

بطاقة الرقم القومي للأب.

بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.

كشف عائلي نموذج واحد جند من منطقة التجنيد.

بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند.

الشخص الذي يرغب في الحصول على إذن السفر يجب عليه إحضار تصريح السفر، بالإضافة إلى الشهادة الخاصة بالخدمة العسكرية والتي تحتاج إلى الكثير من المستندات لاستخراجها.

أسئلة شائعة

هل يمكن رفض الحصول على إذن تصريح السفر؟

نعم

هل يجب الحصول على تصريح السفر بصورة ورقية؟

نعم

من أين يتم الحصول على نموذج 6 جند؟

من إدارة التجنيد