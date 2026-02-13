الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةالمواعيد الرسمية لفتح وغلق المولات بالسعودية خلال شهر رمضان المبارك 1447

المواعيد الرسمية لفتح وغلق المولات بالسعودية خلال شهر رمضان المبارك 1447

لقد اقتربت أفضل الأيام وأعظم الشهر ولم يتبقى إلا القليل على شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب الشهر الكريم لقد تزايدت تساؤلات المواطنين حول الموعد المحدد لفتح الأسواق في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان 2026/1447، ولقد قامت الحكومة السعودية بالإعلان رسميًا عن مواعيد فتح الكثير من الأسواق خلال شهر رمضان، حيثُ سيكون فتح الأسواق على فترتين، ولذلك تساءل المواطنين عن المواعيد المخصصة لكل فترة استعدادًا لأفضل شهور العام، حيثُ يلزم الكثير الذهاب للتسوق وشراء المستلزمات المنزلية والخاصة بإعداد الطعام، وسوف يتم توضيح تفاصيل الفترات المحددة خلال الفقرات التالية.

مواعيد فتح وعمل المولات بالسعودية في شهر رمضان 1447

كما تم الذكر لقد قامت الجهات الحكومية المسؤولة بالسعودية بتحديد عمل وفتح المولات بنظام الفترتين، حيثُ ستكون الفترة الأولى الصباحية تمثلت في فتح الأسواق من الساعة التاسعة صباحاً، وغلق المولات عند انتهاء هذه الفترة في تمام الثالثة عصرًا، وهذا بشكل يومي طوال شهر رمضان. أما بالنسبة إلى الفترة الثانية وهي الفترة المسائية تمثلت في فتح الأسواق بعد انتهاء صلاة العشاء، وغلق الأسواق عند منتصف الليل، وخلال هذه المدة يستطيع كافة المواطنين بالذهاب إلى الأسواق وشراء كافة المستلزمات. اتفرج أيضًا: رابط تسجيل مكرمة الضمان الاجتماعي المكرمة الملكية لشهر رمضان 2026 / 1447 مكرمة الملك سلمان للعام الجديد

مواعيد العمل في رمضان لحياة مول بالرياض

نشر حياة مول المواعيد الخاصة بهم لتحديد موعد فتح المول خلال رمضان ذلك العام 2026، وتم تحديد موعد الدوام من قبل المسؤولين في المول ض، ولقد تم توضيح وذكر المواعيد كما يلي:

يتم فتح وبدء العمل في الحياة مول بالرياض خلال الفترة الصباحية، والتي تم تحديدها لتبدأ من الساعة الثالثة عصرًا، وينتهي دوام الفترة الصباحية الساعة السابعة مساءً.

يتم فتح وبدء العمل في الحياة مول بالرياض خلال الفترة المسائية، والتي تم تحديدها لتبدأ من التاسعة مساءً، وينتهي دوام الفترة المسائية في منتصف الليل.

مواعيد الدوام في رمضان مول الحياة بلازا في الدمام

من المعروف أن كافة مواعيد فتح الأسواق تم تقسيمها إلى فترتين صباحية ومسائية، وتقرر تقسيم مواعيد فتح مول حياة بلازا إلى نصفين كالآتي:

في النصف الأول من شهر رمضان من يوم واحد رمضان حتى الخامس عشر رمضان سيكون فتح وعمل الفترة الصباحية من الساعة إلى السابعة صباحًا، وتنتهي الفترة في الساعة الثالثة عصرًا.

الفترة المسائية خلال النصف الأول تبدأ من الثامنة مساءً، وتنتهي عند الثانية عشر منتصف الليل.

في النصف الثاني من شهر رمضان وهو من يوم السادس عشر من رمضان وحتى نهاية الشهر، وسيكون الدوام خلال الفترة الصباحية يبدأ من التاسعة صباحًا، وتنتهي الواحدة ظهرًا.

الفترة المسائية خلال النصف الثاني تبدأ من الثانية ظهرًا، وتنتهي عند منتصف الليل.

مواعيد الدوام في شهر رمضان مول العرب

وضح مول العرب المواعيد الرسمية لفتح وغلق المول خلال الفترات المحددة طوال شهر رمضان وهي كالتالي: