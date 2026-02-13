الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 صباحاً - تسوق مؤن شهرية بأسعار لا تقاوم من العثيم – خصومات تصل إلى 75% في كل الفروع الآن، حيث إن هايبر ماركت العثيم يُقدم العديد من العروض والخصومات بصورة دائمة، وقد تصل نسبة الخصم في كافة الفروع إلى 65% و75%؛ لذلك عن طريق موقع لحظات نيوز سنوضح عروض العثيم السعودية.

تُقدم مجموعة العثيم في المملكة العربية السعودية عروض متنوعة ومختلفة على كافة المنتجات، ويمكن ال تسوق مؤن شهرية بأسعار لا تقاوم من العثيم، ومن تلك العروض ما يلي:

المنتج سعر المنتج بعد الخصم بالريال السعودي كيلو ملفوف أبيض 1.25 كيكة اللوز بالبرتقال نوع زود 11.50 6 حبات من نوع زود صامولي بالحليب صغير 2.95 750 جرام من الكعك بطعم جوز الهند أصابع 12.95 كيلو الزبيب 14.95 كيلو جوز الهند بودر 14.95 كيلو اللوز النيء 34.95

عروض العثيم الأسبوعية

يُقدم هايبر العثيم ماركت في السعودية عروض على العديد من المنتجات بصورة أسبوعية، والتي منها ما يلي:

المنتج سعره داخل العرض بالريال السعودي أرز تاج محل سيلا بسمتي 10 كيلو جرام 49.95 ساديا دجاج 10 × 1100 جم 147.95 أرز أبو كاس 3 كيلو جرام 24.95 شوكولاتة جلاكسي 39.95 أرز تاج محل بسمتي بنجابي 3 كيلو جرام 25.95

خصومات العثيم على منتجات الصحية

توجد عروض وخصومات على المنتجات الصحية التي يُقدمها هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية، والتي منها ما يلي:

المنتج سعر المنتج داخل العرض بالريال السعودي شامبو شولدرز نظيف وأنيق 1000 مل 29.95 بلسم بانتين 540 مل 15.95 شامبو جونسون أطفال 500 مل 21.95 صابون يد شير عود 500 مل 6.75 كريم جونسون ناعم زبدة شيا 300 مل 19.95 ورق ركس رول متعدد 2× 150 متر 12.95 مبيض ملابس ركس 2× 3.78 لتر + 1 مجانًا 25.75

إن عروض هايبر العثيم ماركت لا تُقاوم أبدًا، فهو لا يوفر خصم 20 أو 30% بل الخضم يصل إلى 65 و75% على المنتجات التي يُقدمها سواء مواد للعناية الشخصية أو منتجات غذائية.