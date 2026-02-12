بسبب قصة خيانة وحمل مثير للجدل… عقوبة تطال مسلسل “الحسد” التركي

دبي - فريق التحرير: فرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون العليا (RTÜK) عقوبة على مسلسل “الحسد”، من إنتاج Ay Yapım والمعروض على قناة NOW، بسبب تناول موضوع مثل العلاقات خارج إطار الزواج والخيانة في ثلاث حلقات متتالية.

هذا القرار جاء بسبب انتهاك القيم الوطنية والأخلاقية والآداب العامة وتقويض مؤسسة الأسرة بحسب الهيئة التي أعلنت قرارها بعد تقييم الموضوعات المكثفة المتعلقة بالعلاقات خارج الزواج والخيانة في ثلاث حلقات من المسلسل لذا قرّر المجلس فرض غرامة إدارية بنسبة ثلاثة في المئة، على القناة لمخالفة مبادئ البث.

وفي الحلقات الأخيرة من المسلسل، عُرضت مشاهد تُظهر زوجة هالِت، موكرم، حاملاً من شقيق زوجها وكذلك حمل نالان زوجة نُزْهَت من شقيقه هالِت.

ومن جهة أخرى، كان حمل شُكران التي لم تتمكن من الإنجاب من زوجها — من سائق القصر من بين العناصر التي زادت من ردود فعل المشاهدين وقد فُرضت العقوبة على المسلسل بسبب مشاهد الخيانة.

وبشكل خاص، زادت ردود الفعل بعد أن قالت شخصية موكرم “الحمد لله” عقب علمها بحملها من عشيقها بعد اختبار إثبات النسب.

وبعد عرض هذه المشاهد، عبّر كثير من المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أن المسلسل “أضرّ ببنية الأسرة التركية”، وطالبوا هيئة RTÜK باتخاذ الإجراءات اللازمة.