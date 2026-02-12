آرسنال ضيفاً على برينتفورد في “ديربي لندني” لتعزيز صدارته للبريميرليج

يواصل نادي آرسنال مساعيه الجادة نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على جاره برينتفورد في ديربي لندني مرتقب الليلة، الخميس 12 فبراير 2026.

ويدخل “الجانرز” اللقاء وفي جعبتهم أفضلية بفارق 6 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، وذلك بعد الفوز المريح على سندرلاند يوم السبت الماضي، في مباراة شهدت تألق البديل فيكتور جيوكيريس الذي سجل ثنائية فور نزوله. ويأمل ميكيل أرتيتا أن يواصل فريقه توسيع الفارق قبل الدخول في نفق المواجهات الصعبة نهاية الشهر الجاري، حيث ينتظر الفريق مباريات نارية أمام توتنهام، تشيلسي، وبرايتون على التوالي.

في المقابل، يتجاوز برينتفورد “النحل” كل التوقعات هذا الموسم، محتلاً المركز السابع، ومنتشياً بفوز ثمين على نيوكاسل في “سانت جيمس بارك”، ويطمح الفريق الليلة لتحقيق مفاجأة جديدة أمام جماهيره لتعزيز حلمه الأوروبي.

بطاقة المباراة

سيفتقد المدرب كيث أندروز لخدمات الجناح ريس نيلسون المعار من آرسنال، نظراً لعدم أهليته للعب ضد ناديه الأصلي، بالإضافة إلى استمرار غياب كيفين شادي للإيقاف. كما يواصل كل من فابيو كارفاليو، أنطوني ميلامبو، وجوش داسيلفا غيابهم لفترات طويلة.

أزمة إصابات تضرب أرسنال

يواجه ميكيل أرتيتا تحديات كبيرة في تشكيلته الليلة: