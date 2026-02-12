آرسنال ضيفاً على برينتفورد في “ديربي لندني” لتعزيز صدارته للبريميرليج

- 1/2
- 2/2
يواصل نادي آرسنال مساعيه الجادة نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على جاره برينتفورد في ديربي لندني مرتقب الليلة، الخميس 12 فبراير 2026.
ويدخل “الجانرز” اللقاء وفي جعبتهم أفضلية بفارق 6 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، وذلك بعد الفوز المريح على سندرلاند يوم السبت الماضي، في مباراة شهدت تألق البديل فيكتور جيوكيريس الذي سجل ثنائية فور نزوله. ويأمل ميكيل أرتيتا أن يواصل فريقه توسيع الفارق قبل الدخول في نفق المواجهات الصعبة نهاية الشهر الجاري، حيث ينتظر الفريق مباريات نارية أمام توتنهام، تشيلسي، وبرايتون على التوالي.
في المقابل، يتجاوز برينتفورد “النحل” كل التوقعات هذا الموسم، محتلاً المركز السابع، ومنتشياً بفوز ثمين على نيوكاسل في “سانت جيمس بارك”، ويطمح الفريق الليلة لتحقيق مفاجأة جديدة أمام جماهيره لتعزيز حلمه الأوروبي.
بطاقة المباراة
سيفتقد المدرب كيث أندروز لخدمات الجناح ريس نيلسون المعار من آرسنال، نظراً لعدم أهليته للعب ضد ناديه الأصلي، بالإضافة إلى استمرار غياب كيفين شادي للإيقاف. كما يواصل كل من فابيو كارفاليو، أنطوني ميلامبو، وجوش داسيلفا غيابهم لفترات طويلة.
أزمة إصابات تضرب أرسنال
يواجه ميكيل أرتيتا تحديات كبيرة في تشكيلته الليلة:
-
مايكل ميرينو: يغيب رسمياً بعد خضوعه لعملية جراحية في القدم هذا الأسبوع.
-
كاي هافيرتز: سيفتقد الفريق لخدمات النجم الألماني بسبب إصابة عضلية، وهو ما يمثل انتكاسة جديدة للاعب بعد عودته مؤخراً من إصابة في الركبة.
-
بوكايو ساكا: ما زال في مرحلة التعافي من إصابة الورك، مع تقارير تشير إلى استهدافه العودة في “ديربي شمال لندن” نهاية الشهر.
-
لياندرو تروسارد: تحوم الشكوك حول مشاركته بعد خروجه مصاباً في المباراة الماضية.
-
الخبر السار: من المتوقع عودة القائد مارتن أوديغارد لقيادة وسط الميدان في ديربي الليلة، مما يعطي دفعة معنوية وفنية كبيرة للفريق.