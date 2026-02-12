تصريح متداول يضع شيفال سام بطلة “التفاح الحرام” تحت النار

دبي - فريق التحرير: أثار تصريحٌ منسوب إلى الممثلة التركية شيفال سام موجةً واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون عبارة قيل إنها قالت فيها إن “أكثر ما يعجبها في بودروم هو أنه لا يوجد بها فقراء”.

وسرعان ما انتشر التعليق على المنصات دون الاشارة الى مصدر المقابلة، ما فتح باب الانتقادات الحادة، إذ رأى بعض المتابعين أن الكلام يعكس تجاهلًا لمشاعر الفئات الأقل حظًا، فيما ذهب آخرون إلى مطالبتها بأن تعيش الظروف نفسها التي يمر بها الفقراء لتدرك معاناتهم. كما شبّه البعض هذا التصريح بشخصية “إندر” التي جسدتها في مسلسل “التفاح الحرام”، معتبرين أن الصورة المرتبطة بالدور ما زالت تلاحقها.

في المقابل، دافع عدد من المتابعين عنها، موضحين أنها ربما قصدت أن المستوى المعيشي في بودروم جيد عمومًا، أو أن المدينة تعجبها لغياب الفوارق الطبقية وشعور المساواة بين سكانها. كذلك أشار آخرون إلى أن التصريح قديم، وأن إعادة تداوله في الوقت الحالي تهدف إلى إثارة التفاعل وحصد المزيد من التعليقات والإعجابات.

وبين الهجوم والدفاع، أعاد الجدل طرح تساؤلات حول دقة التصريحات المتداولة على مواقع التواصل، ومدى صحة سياقها قبل انتشارها على نطاق واسع.