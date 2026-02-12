شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة “سودانير” المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو مؤثر لقائد طائرة “سودانير”, المتجهة للعاصمة السودانية, الخرطوم. قائد الطائرة لم يتمالك نفسه أثناء مخاطبته ركاب الطائرة حيث انهار بالبكاء في مشهد أثار تعاطف الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خاطب الكابتن الركاب باحساس وطني: (عائدون إلى خرطوم الجمال والمحبة والصمود). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

