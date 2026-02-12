تكنولوجيا: تقرير Counterpoint يتوقع انطلاقة جديدة لسوق الهواتف القابلة للطي في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توقع محللو Counterpoint دخول سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة اعتبارًا من عام 2026، مؤكدين أن العام المقبل سيمثل بداية توسع أكثر استدامة بعد التعافي الدوري الذي شهده السوق العام الماضي.

اتبعت معظم الشركات خلال العام السابق استراتيجية تقوم على ضبط المخزون والتعامل بحذر مع الإصدارات الجديدة، إلا أن التوقعات تشير هذا العام إلى توجه أكثر جرأة نحو تعزيز الحضور في فئة الهواتف القابلة للطي.

ساهمت التطورات التقنية وتحسن جودة التنفيذ في رفع شعبية الهواتف القابلة للطي بتصميم الكتاب، حتى باتت تستحوذ على 52% من إجمالي مبيعات هذه الفئة. ويتوقع المحللون ارتفاع حصتها إلى 65% خلال العام الجاري.

كما غيرت التحسينات في العتاد نظرة المستهلكين إلى هذه الأجهزة، إذ لم تعد مجرد استعراض تقني أو تصميم مختلف، بل أصبحت تُنظر إليها كأدوات إنتاجية تقدم قيمة عملية حقيقية.

أبرز التقرير كذلك أهمية دخول أبل هذا السوق عبر إطلاق هاتفها القابل للطي المرتقب في الخريف، وهو ما قد يمنح المبيعات دفعة إضافية قوية. وفي المقابل، تستعد شركات أخرى للمنافسة عبر طرح هواتف أوسع بتصميم الكتاب لمواجهة هاتف أبل المتوقع.

وتعمل سامسونج بالفعل على تعزيز تشكيلتها بهاتف قابل للطي أعرض، بينما تتردد أنباء عن تطوير Honor وOppo لأجهزة مماثلة.

وفي المرحلة المقبلة، ستواصل الشركات تقديم الهواتف القابلة للطي بتصميم الصدفة كخيار مكمل، يستهدف الفئات المهتمة بالأناقة والسعر الأقرب إلى الفئة شبه الرائدة.

