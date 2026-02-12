الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 06:03 مساءً - 20 ألف ريال بموافقة في الحال دون كفيل أو رسوم للمواطن والمقيم

أصبح الآن بإمكان المواطن السعودي وكذلك المقيم والذي يحمل جنسية أي دولة أخرى، بأن يكون له الحق في الحصول على تمويل وبطريقة سريعة دون اللجوء للموافقة الكفيل والتي تكون مرفوضة في أغلب الأوقات، وكذلك الموافقة على تمويل شخص للمواطن السعودي في الحال دون أن يضطر لدفع أية رسوم للحصول على التمويل.

ومن الجدير بالذكر أن طلب هذا التمويل يكون عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل، وعلى الرغم من المميزات التي حددتها الشركة، إلا أن هناك بعض الشروط قامت الشركة بوضعها للحصول على التمويل لأي فرد داخل السعودية سواء مقيم أو من أية جنسية أخرى.

الالتزامات المطلوبة لحصول أي فرد على التمويل الشخصي من شركة اليسر

الحد الأدنى لعمر الشخص المتقدم للحصول على تمويل شخصي 22 سنة، بينما يبلغ الحد الأقصى بعمر المتقدم 60 سنة.

يمكن للعسكري الحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر ولكن الصغير حتى أن يصل لسن التقاعد.

إثبات مدة في العمل لا تقل عن 6 شهور سواء للمقيمين بشكل دائم أو المقيمين من جنسيات أخرى.

عند الحصول على التمويل الشخصي، لا بد من أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت الحد الأدنى له 5 آلاف ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر

لا يحتاج التمويل الشخصي من شركة اليسر إلى موافقة الكفيل للحصول عليه.

تتم الموافقة على التمويل بشكل سريع وفوري لجميع المواطنين السعوديين، والمقيمين من جنسيات أخرى.

يمكنك الحصول على التمويل الشخصي دون الحاجة لدفع رسوم لشركة اليسر للإجارة.

المستندات اللازمة للحصول على التمويل الشخصي المقدم من شركة اليسر

إثبات الإقامة للمتقدم إذا كان مقيم.

إثبات الهوية الوطنية إذا كان المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

إثبات خطاب تعريف الراتب الشهري الخاص بالمتقدم.

توفير كشف من البنك لمدة زمنية محددة.

وإلى هنا فقد وصلنا لختام مقالنا اليوم، والذي تحدثنا فيه عن تفاصيل التمويل الشخص الفوري دون الحاجة إلى موافقة الكفيل بحد أقصى 20 ريال.